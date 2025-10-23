عراقچی:
سیاست دیپلماسی استانی از تأکیدات مقام معظم رهبری است
وزیر امور خارجه در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی گفت: سیاست دیپلماسی استانی از تأکیدات مقام معظم رهبری است.
به گزارش ایلناسید عباس عراقچی با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان گفت:سیاست جدید ما، دیپلماسی استانی بر پایه گسترش رابطه با همسایگان است و این اولویت اول ما در روابط با همسایه هاست.این گفتمان هم در نظرات مقام معظم رهبری، هم در تاکیدات بنده به عنوان یکی از اصول مدیریتی وزارت امور خارجه است.
وی افزود:همسایگان ما، اهمیت سیاسی، اقتصادی و دلایل راهبردی بسیار زیادی دارند که در این بین، موارد اقتصادی دارای اهمیت ویژهای میباشند. به ویژه که در حوزه رفع تحریمها و گره گشایی از نیازهای کشور، به ارتباط بیشتر با همسایگان احتیاج داریم.
وی ادامه داد:به عنوان مثال، روابط ما با کشور افغانستان به اندازه کل اروپا به لحاظ مالی ارزشمند است و شایان ذکر است که در حوزه گردشگری سلامت، آمارها نشان دهنده آن است که گردشگران افغانستانی سهم گستردهای در این بازار در ایران دارند.مسائل ما با همسایهها میتواند از طریق روابط استانی برطرف شود و نیازی نیست که پایتختها با یکدیگر تبادل نظر و اطلاعات داشته باشند.
عراقچی گفت:در همین راستا، دفاتر وزارت امور خارجه در استانها تقویت شده و دفتر مشهد به عنوان بزرگترین دفتر وزارت امور خارجه در کشور با توجهات ویژه ماموریت دارد تا سیاستهای دیپلماسی استانی را دنبال کند.طبق برنامه ریزیهای انجام شده، ۲ تا ۳ استان دیگر نیز به زودی صاحب دفتر وزارت امور خارجه خواهند شد.
وی افزود:البته ارتباط استانی صرفاً به معنای روابط استانها با کشورهای هم مرز نیست؛ بلکه میتواند با کشورهای هدف دیگر نیز ارتباط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد. به عنوان مثال، خراسان رضوی در این امر و در ایجاد ارتباط با کشورهایی که شاید با آن مرز مشترک نداشته باشد نیز موفق ظاهر شده و برنامههای خوبی را به لحاظ اقتصادی دنبال کرده است.مباحث سیاست خارجی امری حاکمیتی است که در مرکز تصمیم گیری میشود و طبعاً در استانها چندان در حوزه تصمیم گیری، ورودی اتفاق نمیافتد. اما در حوزه اجرا، استانها میتوانند از مرکز کشور بهتر عمل کنند و نیاز به حضور پایتخت را در مسائل دیپلماسی کمتر کنند.
پس از برگزاری همایش اول در استان فارس با حضور پنج استان که با کشورهای جنوب و جنوب غرب ایران مرز مشترک دارند، تاکید دکتر پزشکیان نیز بر حمایت بیشتر از دیپلماسی استانی بود. در نشستهای دیپلماسی استانی، بحثها بیشتر حول مباحث اقتصادی میچرخد، اما بحثهای دیگر نیز در نظر گرفته میشود.
وی تاکید کرد:هدف اصلی و کلی این همایشها نیز آشنایی سفرای ما با ظرفیت استانهایی است که میتوانند در دیپلماسی به نمایندگان جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه کمک کنند.