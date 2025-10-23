در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش نماینده مازندران به ادعای ساخت و ساز گسترده در زمینهای جنگلی و شالیزاری توسط یک شرکت مدیریت پسماند
۳ درصد از مساحت کشور حاصلخیز است؛ نمیگذاریم با تغییر کاربری در آن خانهسازی کنند
نماینده مازندران به اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم نامه سازمان مدیریت پسماند مازندران و یک شرکت مبنی بر اینکه به ازای مدیریت پسماند در چند شهر مازندران توسط این شرکت خصوصی، ساخت و ساز گسترده توسط این شرکت در زمینهای جنگلی و شالیزاری صورت گیرد، واکنش نشان داد.
حسن حسن نتاج صلحدار نماینده مازندران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه ادعا شده به بهانه افزایش مهاجرت شهروندان به این استان و بعد از جنگ ۱۲ روزه و با حمایت مقامات استانی و قضایی مجوزهایی برای تغییر کاربری داده شده است، گفت: از چنین چیزی نه خبر داریم و نه اینکه گزارشی دریافت کردهایم. به نظر من چنین چیزی اتفاق نیفتاده است، زیرا اینطور نیست که سیستم ما تحت تأثیر چند روز جنگ قرار بگیرد. من این طرز فکر را قبول ندارم و هر کجا هم باشد، این را تکذیب میکنم و دلایل خاص خودم را دارم.
مردم مازندران در طول جنگ به ما زنگ میزدند که هر کسی جا ندارد را پیش ما بفرستید
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده این اقدام به دلیل افزایش مهاجرت به این استان بوده است، ادامه داد: ویلاهای زیادی خالی است اما در آن روزها خانهها هم در اختیار مردم قرار گرفت. من خودم شاهد بودم که افراد آمدند و خانوادههایی را که به این استان آمده بودند، در خانههای خود جا دادند. بعضیها جا نداشتند و چادر زدند، ولی در مجموع بیشتر مردم هم پای کار بودند و حمایتهای مردمی را شاهد بودیم.
این نماینده مجلس یادآور شد: مردم هم مانند خانوادههای خودشان، خانوادههایی که بیرون بودند را به خانههای خود آوردند و خانههای خالی را در اختیار آنها قرار دادند. من شاهد این مسئله بودم. بسیاری از افراد در آن روزها به من زنگ زدند که ما خانه خالی داریم. هر کسی که آمده و جا ندارد، بفرستید پیش ما.
برخی خانهها از ۱۵ تا ۲۰ سال پیش در جنگل و زمینهای کشاورزی ساخته شده
خانههای ۲۰ ساله را نمیتوانند خراب کنند؛ حداقل دولت حق خود را بگیرد
این نماینده مردم استان مازندران درباره مجوز تغییر کاربریها در بیش از ۶۰ هکتار از شالیزارها و جنگلهای هیرکانی در پاسخ به اینکه آیا شما این موضوع را تأیید میکنید، گفت: در برخی موارد شاید بیست سال پیش یا پانزده سال پیش مثلا خانهای ساخته شده است و این خانه در زمین کشاورزی بوده است. حال قوه قضائیه پای کار بیاید و این مسئله را حل کند و مالکان حقی را برای دولت پرداخت کنند چراکه در برخی موارد ۱۰ الی ۱۵ سال است که این خانه وجود دارد و نتوانستهاند سند بگیرند؛ چون نتوانستهاند تغییر کاربری بگیرند. الان که دیگر این خانهها را نمیتوانند تخریب کنند بنابراین باید دولت بیاید و حق خود را بگیرد و از این طریق درآمدی هم برای دولت باشد. اگر این اتفاق بیفتد، به نفع دولت هم خواهد بود.
حسن نتاج صلحدار تاکید کرد: البته من مدافع این نیستم که زمینهای کشاورزی را بگیرند و به خانهسازی تبدیل کنند. من دوست دارم که زمین کشاورزی سر جای خودش باقی بماند. کشاورز کار کشاورزیاش را انجام دهد و بهرهبرداری کند تا کل کشور منتفع شود. اما در مواردی که مربوط به ۲۰ الی ۱۵ سال گذشته است و خانهای ساخته شده و در این خانه زندگی میکنند، در این موارد دولت هم میتواند بیاید حق و حقوق خودش را بگیرد و این به نفع دولت و ملت است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش در پاسخ به این که بر اساس گزارشی که در این باره در یکی از رسانهها منتشر شده، سازمان مدیریت پسماند مازندران و یک شرکت تفاهمنامهای را امضا کردهاند تا این شرکت خصوصی، پسماند چند شهر مازندران را مدیریت کند و در ازای آن بتواند در زمینهای جنگلی و شالیزاری ساختوساز گسترده در این مناطق انجام شود، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: این یک موضوع دیگر است و ما فضا را داریم رصد میکنیم. اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً ما مقابله میکنیم و نمیگذاریم زمینهای کشاورزی را به سمتی ببرند که بخواهند یک درآمدی ایجاد کنند و بخشی از این درآمد را در حوزه پسماند هزینه کنند، ولی اصل سود را سرمایهگذار به خاطر تغییر کاربری ببرد. با این اتفاق حتماً مقابله میکنیم و جزو دستور کار ماست و قطعاً مقابلش خواهیم بود.
وی ادامه داد: صحبت از این مسئله بوده ولی اینکه آیا اتفاق افتاده یا نه را نمیدانیم. ولی اگر اتفاق بیفتد، ما قطعاً جلوی آن را میگیریم و در مقابل آن میایستیم و نمیگذاریم این اتفاق بیفتد، چون ما زمین کشاورزی هم داریم. زمین حاصلخیز کم داریم و سه درصد از کل مساحت کشور حاصلخیز است و بیشترش هم در استانهای شمالی است. حالا اگر همین مقدار سه درصد را بگیریم و تغییر کاربری بدهیم تا خانهسازی کنند و ویلا بسازند برای مهاجرین، ما این را نمیپذیریم و نمیپسندیم و جلوی آن میایستیم.