خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند

۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند
کد خبر : 1703914
لینک کوتاه کپی شد.

هفت نفر از ایرانیان محبوس در زندان‌های ارمنستان، به کشور منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، «عسکر جلالیان» معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام خبر انتقال هفت ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور، افزود: پس از سفر اخیر وزیر دادگستری کشورمان به ارمنستان و دیدار و گفت‌وگو با همتای ارمنی خود، این افراد برای ادامه دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری به همکاری سازنده وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین میان دو کشور، ۲۴ نفر از ایرانیان محبوس در ارمنستان طی ۲ مرحله در سال جاری به کشور منتقل شده‌اند.

جلالیان بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه را قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه عنوان کرد و افزود: عدم اطلاع از قوانین سختگیرانه سایر کشورها و همچنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، باعث دستگیری برخی هموطنان و محکومیت به حبس‌های طویل المدت می‌شود. موکدا به مسافران توصیه می‌شود ضمن کسب اطلاع از قوانین کشورهای مقصد، رعایت کامل قوانین و مقررات را مد نظر داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ