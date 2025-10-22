رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:
در هیچ دورهای این سطح تعامل و همکاری بین سران قوا وجود نداشته است
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه تمام مسئولان از تمام ضعفها، کمبودها و کاستیها مطلع هستند و با تمام وجود آن را درک میکنند، اما تمام تلاش خود را بکار بستند تا بتوانند این مشکلات و نیازهای مردم را مرتفع کنند و به جرأت میتوان گفت در هیچ دورهای این سطح تعامل و همکاری بین سران قوا وجود نداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از حجتالاسلام علی عبداللهی در ادامه سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان ایلام در روز گذشته با علما، روحانیون، طلاب و مدرسین حوزههای علمیه این استان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این نشست که با حضور جمعی از طلاب برگزار شد، پس از ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه، با بیان این مطلب که حوزههای علمیه بویژه در دوران انقلاب اسلامی همواره منشأ تحول در عرصههای فرهنگی و اجتماعی و نهادینه کردن دین در متن جامعه بودند، گفت: با توجه به وجود ظرفیت بالایی که در این عرصه وجود دارد، ضروت دارد تا یک بازخوانی در روشها و شیوههای جذب، آموزش و تربیت نسل نوجوان و جوان جهت تقویت جایگاه حوزههای علمیه داشته باشیم و با بهروزرسانی نظام آموزشی و تربیتی و با بهرهمندی از تجربیات ارزشمند اساتید و پیشکسوتان علوم حوزوی، در صدد پاسخگویی و رفع نیازهای جامعه بویژه نسل جدید باشیم.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تقویت بنیه علمی طلاب و استفاده از ابزارهای نوین و بکارگیری شیوههای جدید تبلیغی، افزود: با توجه به نقش کلیدی حوزههای علمیه در پاسداری از ارزشهای دینی و انقلابی و توسعه معارف دینی، جهت اثرگذاری بیشتر و مقابله با تهاجمات فرهنگی و شبهات دینی، باید همگام با علم روز حرکت کرد و با مطالعه و تحقیق مستمر و استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی در مسیر توسعه و تعالی این نهاد مقدس قدم برداریم.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان ایلام به عنوان یکی از دروازههای اصلی زائرین عتبات و تردد چندین هزار زائر در طول سال بویژه در ایام اربعین حسینی، تأکید کرد: با توجه به این ظرفیت ارزشمندی که این استان را از سایر استانها شاخص کرده، قطعاً برای استفاده بهینه از این فرصت گرانبها برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، نیاز به طلبههای بیشتری هست، هر چند به گفته مسئولان استان، تقریباً تمام طلاب عزیز برای ارائه خدمات فرهنگی و دینی جهت خدمت به زائرین در مواکب فعالیت میکنند، که دارای آثار و برکات فراونی است، اما باید از این بستر برای تمدنسازی و فرهنگسازی بهره برد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از جمعیت زائرین اربعین از جوانان هستند، این زمینه وجود دارد تا بتوان بر روی افکار اعتقادی، اجتماعی و ملی آنها کارکرد و باید حوزههای علمیه، علی الخصوص حوزه ایلام روی این مسئله سرمایهگذاری کند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نباید از تخریبها، تهدیدات و بیمهریها ترسید و عقبنشینی کرد، گفت: در طول تاریخ به واسطه نقش و جایگاه روحانیت در هدایت فکری جامعه و تبیین و تثبیت ارزشهای دینی و ملی، همواره مورد هجمه دشمنان و بدخواهان قرار داشته است، لذا نباید از این هجمهها ترسید و از وظیفه اصلی خود در قبال دین و مردم شانه خالی کرد.
عبداللهی با اشاره به جایگاه رفیع نظام اسلامی در منطقه و جهان بویژه بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل رژیم جعلی و کودککش صهیونیستی، اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری امروز نظام اسلامی و کشور ما در بلندای اقتدار و صلابت قرار گرفته و محبوبیت آن نه تنها در نزد ملتهای مسلمان بلکه در نزد سایر آزادیخواهان و حقطلبان و صلحطلبان جهان بویژه بعد از این جنگ اخیر به طور محسوسی افزایش یافته است و امروز به نظام ما و مردم ما با چشم یک قهرمان و پرچمدار مقابله و مبارزه با استکبار جهانی نگاه میکنند.
وی افزود: درخشش جوانان و نوجوانان ما در رویدادهای مختلف علمی و ورزشی در سطح دنیا و برافراشته شدن پرچم پر افتخار کشورمان در قلههای افتخار موجب شگفتی و تحیر تحلیلگران قرار گرفت و اگر ما امروز در بین ده کشور برتر دنیا در عرصههای مختلف قرار داریم به بر کت وجود رهبری معظم انقلاب و هدایتهای داهیانه معظم له است که از سلسه جلیله روحانیت است و در مقطع نقش کاربردی ولایت فقیه و هدایت فکری جامعه به خوبی مشخص شد که باید قدردا این نعمت بزرگ الهی باشیم.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تلاش بیوقفه دشمنان برای ایجاد دو قطبی و انشقاق بین مردم و حاکمیت اسلامی علیالخصوص با قشر روحانی، گفت: علیرغم تمام این هجمهها و نقشه ها، تجاوز نظامی، ترور دانشمندان، تحریمهای گسترده اقتصادی و سیاسی و غیره، اگر نبود این فرهنگسازی و اگر نبود این عمق باور دینی و انقلابی مردم، با مشکلات اساسی مواجه میشدیم.
عبداللهی در ادامه گفت: توانمندی، دانش و تخصص جوانان ما در کنار ایمان و باور انقلابی آنها منجر به ساخت موشکهایی شد که در جنگ ۱۲ روزه تمام هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم کوبید، و تازه بعد از گذشت چند ماه، گوشهای از میزان خسارتهای وارده بر آنها منتشر میشود، تمام دنیا به خط شده بودند که به جمهوری اسلامی ضربه بزنند، اما خداوند متعال عزّت کشور و ملت ما را رقم زد.
وی با بیان اینکه تمام مسئولان در رأس آنها رهبر معظم انقلاب از تمام ضعفها، کمبودها و کاستیها مطلع هستند و با تمام وجود آن را درک میکنند، اما تمام تلاش خود را بکار بستند تا بتوانند این مشکلات و نیازهای مردم را مرتفع کنند و به جرأت میتوان گفت در هیچ دورهای این سطح تعامل و همکاری بین سران قوا وجود نداشته است لذا بخش عمده تبیین این مسائل بر عهده قشر روحانیت است که بیشتر در متن جامعه حضور دارند و با مردم در ارتباط هستند.
عبداللهی گفت: نباید در مسیری که انتخاب کردیم دچار لغزش و تردید بشویم، هرچند در طول این سالها هجمههای زیادی علیه قشر روحانی و طلاب صورت گرفت و آسیبهای روحی و جسمی فراوانی را جبهه نفاق بر آنها وارد کرد، اما وظیفه و هدف ما بزرگتر از اینهاست و باید در مسیر خدمت به مردم و دین اسلام با صلابت قدم برداشت و به برکت ولایت فقیه و اقتدار نظام اسلامی هیچ دغدغهای نداریم، ما ضعفها را قبول داریم ولی برای رفع آنها با تمام وجود تلاش میکنیم و خداوند هم به تمام این تلاشهای شماها برکت خواهد داد و یقین بدانید دشمنان ما هیچگاه پیروز نخواهند شد و وعده الهی مبنی بر نصرت تخلف ناپذیر است و به برکت خون پاک شهدا و دعای حضرت ولیعصر (ارواحنا له الفدا) این انقلاب به سر منزل مقصود خواهد رسید.
وی در پایان با دعوت از طلاب و روحانیون توانمند جهت تصدی منصب قضا و کمک به دستگاه قضایی جهت احقاق حق و توسعه عدالت قضایی، گفت: رئیس محترم قوه قضاییه برای جذب طلاب و روحانیون تأکید دارند که در حال حاضر نیز این کار در چارچوب قانون و فرایندهای جذب دارد صورت میگیرد، لذا مجدد از همین تربیون از تمام عزیزان طلبههای علاقمند که دارای دانش و توانمندی هستند دعوت میکنیم تا دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.