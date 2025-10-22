به گزارش ایلنا، بخش جدید «نظرات حقوقی» در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آئین رونمایی از این بخش اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و سیاست‌های شفاف‌سازی دولت و فراهم‌سازی دسترسی عمومی به اطلاعات حقوقی، ضرورت داشت که نظرات رسمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در یک بستر منسجم و قابل جست‌وجو در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و عموم مردم قرار گیرد. با تلاش همکاران پرتلاش در معاونت، این مهم امروز محقق شد.

وی در توضیح ویژگی‌های این بخش افزود: بخش نظرات حقوقی بر پایه اصول قانون اساسی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام طراحی شده و با تأکید بر رویکرد مردم‌محور و شفاف دولت چهاردهم و در راستای تحقق برنامه دولت وفاق راه‌اندازی شده است. در این بخش، مجموعه‌ای از نظرات حقوقی صادرشده از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بر اساس استعلامات و موضوعات تخصصی، به‌صورت طبقه‌بندی‌شده و قابل جست‌وجو منتشر می‌شود.

به گفته انصاری، راه‌اندازی این بخش گامی مهم در جهت شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات حقوقی، و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور است.

این بخش از طریق پایگاه ملی قوانین و مقررات دسترس عموم قرار دارد.