جلسه پیگیری پیشرفت طرحهای اولویتدار و کلان کشور
پزشکیان: منابع مالی و ارزی نباید در چرخه معیوب واسطهگری هدر برود
رئیسجمهور با تاکید بر لزوم اصلاح ساز و کار توزیع کالاهای اساسی، گفت: کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و چرخه معیوب فعلی که باعث میشود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطهها برود، باید اصلاح شود.
به گزارش ایلنا، در ادامه جلسات منظم پیگیری پیشرفت طرحها و برنامههای اولویتدار و کلان کشور در حوزه نفت و گاز شامل جمع آوری گازهای مشعل، افزایش تولید نفت و فشار افزایی میادین و همچنین توزیع کالابرگ از سوی دکتر مسعود پزشکیان، ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و پس از جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی و تعدادی دیگر از مدیران دستگاههای اجرایی، به بررسی گزارش پیشرفت طرحهایی پرداختند که سازمان برنامه و بودجه گزارش آنها را به جلسه ارائه کرده بود.
پزشکیان در این جلسه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تسریع در قطع سوزاندن گازهای همراه در مشعل، اظهار کرد: طبق گزارش ارائه شده روند جمعآوری این گازها بسیار تسریع شده که جای قدردانی دارد، اما نکته مهم این است که بنده به عنوان یک ایرانی هرگز نمیتوانم بپذیرم که ثروت ملی کشور و مردم اینگونه هدر برود و باعث آلودگی شدید محیط زیست نیز بشود.
رئیس جمهور از مسئولان اجرای این طرح خواست که لیست نیازمندیهای تکمیل هر چه سریعتر این طرح در زمینههای مالی، فنی و تجهیزات را تهیه و ارائه کنند تا تأمین آنها از همه طرق ممکن پیگیری شود و افزود: به همه صاحبان فرآیند و فعالان این عرصه فراخوان دهید و از هر کمک و امکانی استفاده کنید تا در حد مقدور زمان اجرا و تکمیل این طرح کوتاهتر شود.
در این جلسه علاوه بر گزارش پیشرفت پروژه جمعآوری گازهای مشعل، گزارش پیشرفت طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای نفت، تولید نفت در میدان آزادگان، طرح فشارافزایی در میدان پارس جنوبی و کیفیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز ارائه و پس از بررسی میزان پیشرفت، مشکلات پیشروی تسریع در اجرا و تکمیل این طرحها و راهکارهای رفع آنها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.
بر اساس گزارش ارائه شده تلاشهای خوبی در زمینه رفع مشکلات محیطزیستی، تأمین مالی، تکنولوژیک، تأمین تجهیزات و رفع کمبود قطعات برای اجرای طرحهای حوزه انرژی صورت گرفته و وزرا و مقامات مسئول در اجرای هر پروژه موظف شدند، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و دستورات دکتر پزشکیان، اقدامات خود را تسریع بخشیده و گزارش آن را در جلسه هفته بعد ارائه کنند.
همچنین در ادامه موضوع اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان البته با تأکید بر اینکه معیشت مردم نباید به هیچ وجه آسیب ببیند، تصریح کرد: کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و فقط چرخه معیوب فعلی که باعث میشود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطهها برود، باید اصلاح شود.