سید محمدحسینی معاون امور مجلس دولت سیزدهم و استاد الهیات دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از فعال شدن مکانیسم ماشه و چالش‌های اقتصادی که به همراه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر که روسیه رییس شورای امنیت است، رسما به‌طور رسمی اعلام کرده است که بازگشت اسنپ بک و فعال شدن آن معنا و مفهومی ندارد و باید به هر حال تحریم‌ها لغو و به پایان برسد. مهلت ده‌ساله آنها به پایان رسیده و علاوه بر آن، چین هم در این موضوع همراه است. کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها که حدود ۱۲۰ کشور را شامل می‌شود، در این موضوع اتفاق نظر دارند.

اروپایی‌ها به تعهداتشان در برجام عمل نکردند

وی ادامه داد: تعداد زیادی از کشورها بر این نظر هستند. کشورهای اروپایی به دلایل خاصی بر مواضع خود اصرار دارند، در حالی که آنها کسانی بودند که به تعهداتشان در برجام عمل نکردند. هم ایالات متحده خارج شد و هم آنها به تعهدات خود عمل نکردند و اکنون در پایان این دوره چنین موضعی اتخاذ کرده‌اند.

معاون دولت سیزدهم درباره نقش غربی‌ها در تجاوز به خاک کشورمان تصریح کرد: آن‌ها در جنگ تحمیلی هشت‌ساله به‌صراحت از صدام حمایت کردند و در این مقطع جنگ تحمیلی ۱۲روزه، نیز از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند و به نوعی آن‌ها را تغذیه می‌کنند. صدراعظم آلمان نیز به‌صراحت اعلام کرد که لازم بود اقدامات کثیفی از سوی نتانیاهو انجام شود و این نشان‌دهنده خصومت آنها با ماست، ولی به‌هرحال به جایی نخواهند رسید.

تحریم‌ها معنا و مفهومی ندارند

این استاد دانشگاه عنوان کرد: ما اکنون با بسیاری از کشورها ارتباط داریم، عضو سازمان شانگهای هستیم، عضو گروه بریکس هستیم و با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم همکاری داریم. بنابراین، دیگر تحریم‌ها معنا و مفهومی ندارند. حتی اگر تحریم‌های شش‌گانه سازمان ملل بازگردد، این تحریم‌ها در حدی نیست که شدت آنها بیشتر از تحریم‌های آمریکا باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید به هر حال سیاست خارجی فعالی داشته باشیم و همچنین بر توان داخلی خود اتکا کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.

انتهای پیام/