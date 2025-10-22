روایت رئیس قوه قضاییه از یک سوء جریان قابل تامل در پرونده بانک آینده
رئیس قوه قضاییه در رابطه با بانک آینده گفت: ۷ سال است هیات مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب میشود، اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است.
به گزارش ایلنا، رئیس دستگاه قضا روز گذشته در جمع دانشجویان استان ایلام حاضر شد و به دغدغههای آنها گوش داد. یکی از موارد مهمی که در جلسه روز گذشته مورد سوال و دغدغه فکری دانشجویان بود سرنوشت و تعیین تکلیف بانک آینده بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ خود سخن از یک سوء جریان قابل تامل به میان آورد و گفت مسئولان بانک مرکزی چند سال پیش با گرفتن اختیارات قانونی از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران به جای اینکه با اقدامات خود زیان انباشته بانک آینده را کاهش دهند، آن را طی هفت سال چند برابر بیشتر کردهاند.
پیشتر مسئولان بانک مرکزی از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران اختیاراتی در مورد بانک آینده گرفتند که مطابق با این اختیارات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را خودشان منصوب میکردند و حق انتخاب را از سهامداران گرفته بودند. بعد از گرفتن این اختیارات نصب افراد در هیئت مدیره ۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته را حدود ۷ سال پیش چندین برابر بیشتر کردند.
بعد از این اختیارات و انتصاب هیات مدیرههای مختلف وضع بانک بهتر شد یا بدتر؟ الان که میبینیم وضع بانک چند برابر بدتر شده است.