خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید معاون راهبردی قوه قضاییه از مجتمع شوق زندگی در مرکز استان ایلام

بازدید معاون راهبردی قوه قضاییه از مجتمع شوق زندگی در مرکز استان ایلام
کد خبر : 1703616
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهبردی قوه قضاییه در سفر به استان ایلام، از مجتمع شوق زندگی در این استان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، در چارچوب سفر هیئت عالی قضایی به استان ایلام، از پارکینگ‌های مرکز استان بازدید کرد.

وی در ابتدای برنامه خود به همراه معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، ضمن حضور در پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی استان، روند اجرای دقیق «دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف وسایط نقلیه توقیفی»، به ویژه مفاد مندرج در ماده ۲۴ را بصورت دقیق ارزیابی کرد.

معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن تقدیر از تلاش‌های دادگستری کل استان، از عملکرد مطلوب ایلام در تعیین تکلیف به موقع خودرو‌های توقیفی ابراز رضایت نمود و این اقدام را در راستای آزادسازی ظرفیت پارکینگ‌ها حیاتی دانست.

صاحبکار همچنین بر اهمیت تکمیل ساختار قضایی استان تأکید و اعلام داشت صدور ابلاغ دادرس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان پیگیری خواهد شد.

گفتنی است این سفر در راستای نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در سطح استانی و بررسی میدانی چالش‌ها و ظرفیت‌های دستگاه قضایی بوده و این موضوع ادامه خواهد داشت.

در جریان این سفر صاحبکار از مجتمع شوق زندگی در این استان بازدید کرد.

معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع شوق زندگی، از راه‌اندازی این مجتمع در مرکز استان و اقدامات موثر انجام شده در خصوص کودکان کار، اطفال بی‌سرپرست و بدسرپرست قدردانی کرد. وی بر استفاده از ظرفیت خیرین استان در این حوزه تاکید کر.

در ادامه شیرزادی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان ایلام اعلام کرد: در ده روز گذشته مجتمع شوق زندگی شهرستان دهلران نیز تاسیس و تا پایان سال مجتمع شوق زندگی در تمام شهرستان‌های استان راه‌اندازی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ