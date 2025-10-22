صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین

به گزارش ایلنا، علی اصغر عسگری با اشاره به صدور کیفرخواست جدید گفت: در ادامه رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت "رضایت خودرو طراوت نوین" و در پی تشکیل پرونده‌ای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.

عسگری در توضیح جزئیات کیفرخواست افزود: از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است.

وی افزود: این مبلغ که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به کارکرد حکم پرونده اصلی با ۲۸ هزار شاکی گفت: این حکم مبنای تشکیل پرونده جدید برای پیگیری حقوق قانونی شاکیان و برخورد با متهمان پرونده پولشویی در شعبه دهم بازپرسی قرار گرفته است.

وی در ادامه درباره زمان برگزاری دادگاه افزود: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آینده‌ای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد.

عسگری در پایان تأکید کرد: پرونده به منظور شناسایی سایر اموال مخفی شده کماکان در شعبه دهم بازپرسی مفتوح و در جریان است و به محض حصول نتایج جدید، کیفرخواست‌ تکمیلی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: این اطمینان را به کلیه شکات محترم می‌دهم که به صورت مستمر، مجدانه و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در پی احقاق حقوق آنان باشم.

انتهای پیام/