در متن ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آمده است:

«در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده )۵( ۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (۱) ماده (۱۰) بندهای (۱) (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و( ماده (۱۲) مواد (۱۳) (۱۴) و (۱۵) بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷) (۱۸) و (۱۹) معاهده کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۳۴۵/۵۸۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مقاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) معاهده یادشده می‌باشد.»

متن کامل این قانون و ابلاغیه رئیس‌جمهوری را در فایل زیر بخوانید.