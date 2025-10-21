خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهوری قانون الحاق دولت ایران به CFT را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهوری قانون الحاق دولت ایران به CFT را ابلاغ کرد
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در نامه مورخ ۲۹ مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.

 

در متن ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آمده است:

«در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده )۵( ۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (۱) ماده (۱۰) بندهای (۱) (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و( ماده (۱۲) مواد (۱۳) (۱۴) و (۱۵) بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷) (۱۸) و (۱۹) معاهده کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۳۴۵/۵۸۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مقاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) معاهده یادشده می‌باشد.»

متن کامل این قانون و ابلاغیه رئیس‌جمهوری را  در فایل زیر بخوانید.

