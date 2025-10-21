تشکر لاریجانی از همراهی روسیه با ایران در سازمان ملل

در این دیدار، نماینده ویژه روسیه آخرین وضعیت منطقه را تشریح و درباره همکاری‌های منطقه‌ای توضیحاتی ارائه کرد.

لاریجانی ضمن تشکر از مواضع روسیه در شورای امنیت و همراهی با ایران در سازمان ملل، در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای، از نظرات او استقبال کرد.