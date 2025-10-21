خبرگزاری کار ایران
تشکر لاریجانی از همراهی روسیه با ایران در سازمان ملل

تشکر لاریجانی از همراهی روسیه با ایران در سازمان ملل
کد خبر : 1703389
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه، ضمن تشکر از مواضع مسکو در شورای امنیت و همراهی با ایران در سازمان ملل، از نظرات مقام روس در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای استقبال کرد.

به گزارش ایلنا، «الکساندر لاورنتیف» نماینده‌ ویژه‌ «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، نماینده ویژه روسیه آخرین وضعیت منطقه را تشریح و درباره همکاری‌های منطقه‌ای توضیحاتی ارائه کرد.

لاریجانی ضمن تشکر از مواضع روسیه در شورای امنیت و همراهی با ایران در سازمان ملل، در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای، از نظرات او استقبال کرد.

