در کمیته ترویج حقوق بشردوستانه IPU در ژنو
حاجی بابایی: حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، هدف قرار دادن مناطق مسکونی، بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی، قتل کودکان ایرانی و ترور دانشمندان و اساتید دانشگاه، گفت: این جنایات نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و اخلاق انسانی و جنایات سازمانیافتهای برای شکستن اراده ملتهاست که این رفتارها نهتنها روح کنوانسیونهای ژنو، بلکه جوهر انسانیت را هدف گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در کمیته ترویج حقوق بشردوستانه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در ژنو، با بیان اینکه امروز در غزه، حقوق بینالملل بشردوستانه در ابعادی بیسابقه نقض میشود، گفت: بمباران خانهها، مدارس و بیمارستانها، کشتار کودکان و مادران باردار و محاصره غذایی و دارویی، همه مصداق آشکار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند.
متن سخنرانی نایب رئیس مجلس به شرح زیر است:
«نمایندگان محترم
خانمها و آقایان
در جهانی که فریاد قربانیان جنگ و ویرانی هنوز خاموش نشده است، سخن گفتن از انسانیت و حقوق بشردوستانه دیگر صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه فریادی علیه سکوت، بیعملی و معیارهای دوگانه جامعه جهانی است.
کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، نه تنها اسناد حقوقی، بلکه وجدان جمعی بشریت برای پاسداشت کرامت انسان هستند. با این حال، واقعیت تلخ دوران ما آن است که برخی قدرتهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر، بهویژه ایالات متحده و شماری از دولتهای اروپایی، با سیاستهای گزینشی و حمایت بیقید از اشغالگری و جنایت، بنیان عدالت بینالمللی را تضعیف کردهاند.
ماده ۳ مشترک کنوانسیونها تصریح دارد که حتی در مخاصمات غیر بینالمللی نیز باید با افراد خارج از جنگ بهطور انسانی رفتار شود؛ اما در عمل، میلیونها انسان بیدفاع در غزه از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم شدهاند و جامعه جهانی، بهجای اقدام، نظارهگر این فاجعه است.
اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، مرتکبان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی را مسئول میداند. با این حال، وقتی جنایت به عادت بدل شود و سکوت جای عدالت را بگیرد، حقوق بینالملل به قربانی سیاست تبدیل میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظرات مشورتی خود در سالهای۲۰۰۴ و ۲۰۲۴ درباره فلسطین تصریح کرده است که هیچ توجیهی برای حمله به غیرنظامیان و اشغال سرزمین وجود ندارد. با این حال، این نقضها نهتنها ادامه دارد، بلکه گستردهتر و بیپردهتر از گذشته شده است.
امروز در غزه، حقوق بینالملل بشردوستانه در ابعادی بیسابقه نقض میشود؛ بمباران خانهها، مدارس و بیمارستانها، کشتار کودکان و مادران باردار و محاصره غذایی و دارویی، همه مصداق آشکار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند. افزون بر آن، در حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار دادن مناطق مسکونی، بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی، قتل کودکان ایرانی و ترور دانشمندان و اساتید دانشگاه، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و اخلاق انسانی است.
حمله به کارکنان درمانی و امدادی، تخریب زیرساختهای حیاتی، استفاده از سلاحهای ممنوعه و گرسنگی دادن عمدی به مردم، هیچکدام «اقدام دفاعی» نیستند، بلکه جنایات سازمانیافتهای برای شکستن اراده ملتهاست. این رفتارها نهتنها روح کنوانسیونهای ژنو، بلکه جوهر انسانیت را هدف گرفتهاند.
خانمها و آقایان
گزارشهای متعدد سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری، رژیم صهیونیستی اسرائیل را به ارتکاب مکرر جنایات جنگی و نسلکشی علیه مردم فلسطین متهم کردهاند و عاملان این تجاوزات باید طبق حقوق بینالملل، در دادگاههای صالح بینالمللی مورد تعقیب، محاکمه و مجازات شدید قرار گیرند. تا زمانی که ناقضان آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه رهبران و فرماندهان رژیم اشغالگر اسرائیل، پاسخگو نشوند، بیکیفری به قاعدهای خطرناک در نظم بینالملل تبدیل خواهد شد. جهان نمیتواند مدعی دفاع از حقوق بشر داشته باشد اما در برابر این فجایع سکوت کند یا از عاملان آن حمایت سیاسی و نظامی به عمل آورد.
امروز زمان آن است که پارلمانها و ملتهای آزاده، نه در شعار بلکه در عمل، از همه سازوکارهای حقوقی و سیاسی بینالمللی برای پایان دادن به این جنایات و توقف بیکیفری استفاده کنند. اگر عدالت اجرا نشود و خون بیگناهان بیپاسخ بماند، آنگاه هیچ نهاد بینالمللی و هیچ معاهدهای از مشروعیت اخلاقی و قانونی برخوردار نخواهد بود.
پاسداشت حقوق بینالملل بشردوستانه تنهازمانی معنا دارد که ناقضان آن بیدرنگ و بدون تبعیض به عدالت سپرده شوند. این کمترین دین ما به قربانیان بیصدا و مظلومان جهان است.»
یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجارهای انس انی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو در حال برگزاری است و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمسالدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بینالمجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمتالله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور به هم رساندند.