جلسه ستاد انتخابات کشور و صداوسیما؛
تاکید بر تنوع در برنامه سازی برای افزایش مشارکت در انتخابات
برنامهسازی متنوع برای افزایش مشارکت در انتخابات ۱۴۰۵، در جلسه مشترک ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات صداوسیما مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، در جلسه ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات صداوسیما در معاونت سیاسی رسانه ملی، درباره تمهیدات برگزاری پرشور انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۵ تبادل نظر شد.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، گفت: براساس منافع ملی، بی طرفی، شفافیت، جلب مشارکت گسترده رایدهندگان و گروههای سیاسی دنبال میشود.
زینیوند افزود: با توجه به تحولات و اصلاحات در برگزاری انتخابات ــ از جمله تناسبی بودن در شهر تهران با محوریت احزاب و نیز تمامالکترونیک بودن انتخابات در سراسر کشور ــ نقش صدا و سیما در آموزش و تبیین این موضوعات بیش از پیش احساس میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور بر تشکیل کمیته ستاد انتخابات کشور و صداوسیما تاکید کرد و گفت: مشارکت بالای مردم اصل است و صداوسیما اقدامات مناسبی آغاز کرده است.
حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما هم گفت: تولیدات کوتاه و پویانماییهایی برای آموزش روش رایگیری انتخابات الکترونیک تهیه خواهد شد.
عابدینی با تأکید بر انتشار پربسامد اخبار و اطلاعیههای ستاد انتخابات کشور، افزود: سازمان صداوسیما با دارا بودن تجارب در عرصه اطلاعرسانی، برای تغییرات در انتخابات پیش رو، شامل تناسبی در تهران و تمام الکترونیک در کشور برنامههایی تدارک دیده است.
در این جلسه مقرر شد، در حوزه تولید محتوا، ارتباط مؤثرتر با استانداریها و ستادهای انتخابات سراسر کشور، بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی به منظور عدالت تبلیغات و برنامهریزی مستمر برای افزایش هماهنگی رسانهای، اقدامات منظم و پیوسته انجام گیرد.