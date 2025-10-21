خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه ستاد انتخابات کشور و صداوسیما؛

تاکید بر تنوع در برنامه سازی برای افزایش مشارکت در انتخابات

تاکید بر تنوع در برنامه سازی برای افزایش مشارکت در انتخابات
کد خبر : 1703347
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه‌سازی متنوع برای افزایش مشارکت در انتخابات ۱۴۰۵، در جلسه مشترک ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات صداوسیما مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در جلسه ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات صداوسیما در معاونت سیاسی رسانه ملی، درباره تمهیدات برگزاری پرشور انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۵ تبادل نظر شد.

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، گفت: براساس منافع ملی، بی طرفی، شفافیت، جلب مشارکت گسترده رای‌دهندگان و گروه‌های سیاسی دنبال می‌شود.

زینی‌وند افزود: با توجه به تحولات و اصلاحات در برگزاری انتخابات ــ از جمله تناسبی بودن در شهر تهران با محوریت احزاب و نیز تمام‌الکترونیک بودن انتخابات در سراسر کشور ــ  نقش صدا و سیما در آموزش و تبیین این موضوعات بیش از پیش احساس می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور بر تشکیل کمیته ستاد انتخابات کشور و صداوسیما تاکید کرد و گفت: مشارکت بالای مردم اصل است و صداوسیما اقدامات مناسبی آغاز کرده است.

حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما هم گفت: تولیدات کوتاه و پویانمایی‌هایی برای آموزش روش رای‌گیری انتخابات الکترونیک تهیه خواهد شد.

عابدینی با تأکید بر انتشار پربسامد اخبار و اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور، افزود: سازمان صداوسیما با دارا بودن تجارب در عرصه اطلاع‌رسانی، برای تغییرات در انتخابات پیش رو، شامل تناسبی در تهران و تمام الکترونیک در کشور برنامه‌هایی تدارک دیده است.

در این جلسه مقرر شد، در حوزه تولید محتوا، ارتباط مؤثرتر با استانداری‌ها و ستادهای انتخابات سراسر کشور، بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی به منظور عدالت تبلیغات و برنامه‌ریزی مستمر برای افزایش هماهنگی رسانه‌ای، اقدامات منظم و پیوسته‌ انجام گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ