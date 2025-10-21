خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

مسائل و مشکلات مردم شهرستان چرداول را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان نماینده رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای تامین شهرستان چرداول حضور یافت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در جمع اعضای شورای تامین ضمن ابلاغ سلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: مسائل و مشکلات مردم شهرستان چرداول را علاوه بر انعکاس، پیگیری نتیجه بخش خواهیم کرد. چرا که رئیس قوه قضاییه بر اثربخشی حضور و بازدیدها و پیگیری مشکلات مردم تاکید ویژه دارند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: امروز از سوی رئیس دستگاه عدلیه ماموریت دارم تا به نمایندگی از وی، خواسته‌ها و مشکلات مردم و مسئولان این شهرستان را بشنویم و ان شاء الله بتوانیم در راستای رفع آن‌ها گام‌های موثر و قابل توجهی برداریم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در ادامه با اشاره به تحریم‌های گسترده و ناجوانمردانه امپریالیسم جهانی و ائتلاف همراه علیه جمهوری اسلامی ایران، اتکا به تقویت توان داخلی در کنار وحدت مردم و پشتیبانی و همراهی با اقتصاد مقاومتی را عامل شکست تحریم‌های ظالمانه، توسط دشمنان این نظام عنوان کرد.

وی در ادامه خطاب به رئیس و اعضای شورای تامین شهرستان پتانسیل بالای شهرستان در زمینه صنعت کشاورزی و دامپروری را امری مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد که با اتمام عملیات سد چناره که به دلیل‌عدم اختصاص بودجه کافی به مدت دوازده سال تاخیر در بهره برداری داشته، بتوان با اتکا به جوانان کارآفرین و نخبه آن، شاهد شکوفایی رونق کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری در سطح این شهرستان باشیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین عنوان کرد: آمریکا با بمباران مراکز هسته‌ای، کمک‌های لجستیکی و همکاری با اسرائیل در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خیال نمی‌کرد که کشوری با چهل سال تحریم این چنین بتواند در دفاع از خود استوار باشد و در پاسخ به تجاوزات آن‌ها، پایگاه‌هایش را مورد حمله موشکی قرار دهد. چیزی که از جنگ جهانی دوم تا عصر حاضر بی‌سابقه بوده و آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی فهمیدند که در صورت تکرار تجاوز، پاسخ‌های کوبنده‌تری از طرف نیروهای مسلح و مردم ایران دریافت خواهند کرد.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در پایان عنوان کرد: به مردم غیور و مرزدار استان ایلام تبریک می‌گویم چرا که امروز استان ایلام به عنوان یکی از امن‌ترین مناطق مرزی در سطح کشور شناخته می‌شود و قطعا این مهم حاصل تصمیمات گرفته شده در شوراهای تامین شهرستان‌ها و استان و همراهی و همدلی مردم غیرتمند استان است.

