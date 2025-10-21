به گزارش ایلنا، ستاد کنترل جرایم خاص استان خوزستان با شرکت مقامات قضایی، اجرایی، امنیتی و انتظامی استان و حضور ویدئو کنفرانسی معاون دادستان کل کشور برگزار و موضوعات مختلف استان با رویکرد مبتنی بر پیشگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در این جلسه با بیان این که وقوع جرایم با تغییرات اجتماعی رابطه مستقیم دارد، گفت: پیشگیری از جرائم و باز اجتماعی کردن مجرمین، نیاز به تقسیم کار صحیح سایر دستگاه‌ها با در نظر گرفتن وظایف و تکالیف آن‌ها دارد و این هم‌افزایی در تغییرات سند جدید لحاظ شده است.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور این آمادگی را دارد تا از باب نظارت بر حقوق عامه، مسائل مختلف استان‌ها را در سطح ملی پیگیری کند.

میرحسینی همچنین بر استفاده از ابزارهای دقیق علمی و استفاده از فناوری هوشمند در کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار و پیشگیری از تکرار جرم توسط آن‌ها تاکید کرد.

محمد حسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این جلسه، گفت: شناسایی بسترهای تکرار جرم مستلزم تحلیل مستمر داده‌های آماری از جمله آمار پلیس و دستگاه قضایی، پیمایش‌های علمی و مطالبات مردمی است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در کاهش محرومیت‌های اجتماعی، افزود: مسائلی مانند بازماندگی از تحصیل می‌تواند بسترساز بزهکاری و بزه‌دیدگی در افراد شود و این موارد باید توسط مسئولین استان بررسی و مرتفع شود.

در ادامه علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز گفت: آنچه در کنترل جرم در استان خوزستان مدنظر قرار گرفته است در سه مرحله پیش از وقوع جرم، پس از وقوع جرم و با جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم تا زمان دستگیری متهمین و کنترل محکومان پس از اجرای مجازات است.

دهقانی افزود: فردی که مرتکب یک جرم خشن شده است، ممکن است در ادامه تا قبل از دستگیری جرایم دیگری را نیز مرتکب شود و کنترل این مسئله نیاز به تدابیر ویژه و اقدام فوری ضابطین در دستگیری و جلوگیری از ارتکاب جرایم بعدی را دارد.

وی اظهار کرد: خوزستان با وجود همه بسترهای ناامن ساز و تهدید آمیز، با تلاش مسئولین انتظامی، امنیتی، اجرایی و قضایی استان به یک فرصت در منطقه تبدیل شده است و همه‌ساله شاهد هستیم محل تردد میلیون‌ها زائر از سراسر ایران اسلامی و کشورهای همسایه از مرزهای بین المللی شلمچه و چذابه است.

دهقانی گفت: البته کاستی‌ها و کمبودهایی نیز در مناطق مرزی وجود دارد که مسئولین استانی در حال رفع و مدیریت آن‌ها به منظور کنترل کامل و در راستای جلوگیری از ورود و خروج قاچاق و سایر اقلام و اشیاء ممنوعه هستند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تدوین شیوه نامه مواجهه با جرایم خشن استان در سال‌های اخیر، گفت: در راستای مقابله و برخورد قاطع وسریع به جنایات و جرایم خشن و مهم استان در سال ۱۴۰۱ شیوه نامه‌ای منطبق با قوانین و مقررات تدوین که در آن تکالیف ضابطین قضایی در دادسرا و دادگاه و شعب ویژه و تخصصی با سه اصل سرعت، دقت و قاطعیت در مواجهه با جرایم مذکور مشخص شده و از زمان وقوع و کشف جرم تا مرحله اجرای حکم را شامل می‌شود به نحوی که تا کنون موجب کاهش ۶۵ درصدی موجودی پرونده‌های شعب کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی شده است.

دهقانی تصریح کرد: در کنار اجرای احکام پرونده‌های مهم و خاص در استان، احکام قصاص نفس نیز با تلاش صلح یاران و اعضای شورای حل اختلاف، بالاترین آمار گذشت از قصاص در کشور را داشته است، همین مصالحه‌ها زمینه آرامش و امنیت را در جامعه همراه خواهد داشت.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون امنیتی استاندار خوزستان، جانشین اداره اطلاعات استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، دادستان‌های اندیمشک و کارون و جمع دیگری از شرکت‌کنندگان در این نشست به بیان آمار و اطلاعات و دیدگاه‌های خود در خصوص موضوع جلسه پرداختند.

انتهای پیام/