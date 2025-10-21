به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهی در حاشیه چهل و پنجمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان ایلام، در بدو ورود به شهرستان ملکشاهی در نشست شورای اداری این شهرستان که با حضور مسئولین اداری امنیتی و انتظامی و جمعی از مدیران قضایی و استانی برگزار شد، شرکت کرد.

وی در این دیدار با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: افتخار مردم این خطه از کشور این است که به صورت خاص مطیع اهل‌بیت(ع) هستند، مردم مقاوم، صبور و وفادار ایلام چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران پس از انقلاب، به‌ویژه در جنگ تحمیلی ۸ ساله و در مقابله با منافقین، بصیرت، ولایت‌مداری، وفاداری خود و ایستادگی پای عقاید و شعائر اسلامی و آرمان‌های انقلاب را به زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیدند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های فراوان و فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه گذاری در این استان خاطر نشان کرد: علیرغم وجود برخی از کاستی‌های مالی و اقتصادی در این منطقه، داشتن مرز مشترک گسترده با کشور عراق، وجود منابع عظیم طبیعی، گیاهان دارویی، فرهنگ غنی و نخبگان برجسته علمی و دینی از امتیازات و ظرفیت‌های ویژه‌ای هستند که می‌تواند فرصت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم شریف این استان را تا سطح قابل توجهی ارتقا ببخشد، هر چند در حال حاضر نیز این استان در عرصه‌های گوناگون از قبیل رشد علمی، صنعتی، امنیتی و تجاری با داشتن افراد مؤثر، دلسوز با تفکر انقلابی و جهادی در سطح بین المللی درخشیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهی افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم ایلام فرمودند: مردم ایلام در بدو پیروزی انقلاب در قله قرار گرفتند، علیرغم وقوع جنگ و بمباران شدید شهر‌های استان هیچگاه خانه و کاشانه خود را ترک نکردند، این شجاعت و غیرت دینی ستودتی است، تمام کمبود‌ها اعم از راه، امکانات زیرساختی، امکانات رفاهی قابل جبران است و مسئولان باید با همت بیشتری و تلاش مضاعف در صدد رفع این نیاز‌ها باشند، هرچند اقدامات خوبی هم تاکنون صورت گرفته، اما کافی نیست، اما اگر نخبه پروری و قهرمان پروری به تعویق بیفتد، این دیگر قابل جبران نیست.

وی خطاب به مسئولان گفت: تمام امکانات و ظرفیت‌ها بویژه ظرفیت نخبگانی، مردمی و دانشجویی را به کار ببندید و به گونه‌ای تدبیر کنید که علاوه بر ایجاد یک محیط امن و آرام، و پیگیری و اجرای مطالبات مردم، بستری برای حضور و مشارکت سرمایه گذاران و نخبگان استانی و فرا استانی را برای توسعه زیرساخت ها‌ی علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان را در تمام ابعاد بویژه ایجاد اشتغال و رفع نیاز‌های اساسی فراهم کنید.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تردد سالانه حدود ۵ هزار زائر عتبات از این نقطه مرزی آن را یک ظرفیت بی‌نظیر برای اقدامات فرهنگی و معرفی جاذبه‌های استان و جذب گردشگر دانست و اظهار داشت: یک اقدام فرهنگی خوب و مؤثر، زمینه رشد استان در سایر جهات از جمله در مسائل اقتصادی را رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت روانی و آسایش روحی و روانی جامعه و توسعه عدالت قضایی، تحکیم وحدت بویژه وحدت بین اقوام و ادیان از جمله اهداف و برنامه‌های بلند مدت دستگاه قضایی بویژه در استان‌های مرزی است گفت: این استان از نظر امنیتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد که نتیجه بصیرت مردم و تلاش مسئولان است، دستگاه قضایی نیز همواره در کنار مردم و حامی مسئولان و خادمان مردم بوده و هست و با مخلان امنیت و با کسانی که به هر نحوی بخواهند در صفوف مستحکم مردم و در باور‌های دینی و انقلابی آنها خدشه وارد نمایند بدون هیچ ملاحظه با قاطعینت برخورد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهی در پایان خطاب به مسئولان، با توصیه و تأکید بر ضرورت حفظ احترام و تکریم مردم به عنوان اولویت اول وظایف خود، گفت: اگر انتظار داریم تا مردم در تمام بحران‌ها و عرصه‌های اجتماعی و سیاسی همراه ما باشند، باید به آنها احترام بگذاریم، و قدر دان این مردم شریف باشیم، آنها در تمام این سال‌ها به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس، در مقابله و دفع فتنه‌ها، در بازسازی شهرها، در مشکلات اقتصادی و تحریم هاو در جنگ اخیر همواره با بصیرت، هوشیاری در صحنه حضور داشتند ما باید وظایف خود را بعنوان مسئول و خدمتگذار مردم به نحو احسن و بدون وقفه به بهترین شکل ممکن انجام بدهیم، مردم نجیب ایران عزیزوجود رانت، تبعیض و ویژه خواری را نمی‌پسندند، آنها اعتقادات محکم دارند و با تمام وجود به نظام، انقلاب و رهبری علاقمند هستند پس نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که این اعتماد و این باور دچار خدشه و آسیب شود.

دادگستری پناهگاه مردم است

گفتنی است رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دیدار با کارکنان دادگستری این شهرستان با ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه و تقدیر از زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاه قضایی استان گفت: دادگستری پناهگاه مردم است و باید حافظ جان، مال و ناموس مردم باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهی در ادامه گفت: هر اقدامی که ما انجام بدهیم در اذهان مردم باقی خواهد ماند لذا باید مراقب رفتار و گفتار خود در مواجه با مردم باشیم، آنها از دستگاه قضایی انتظار دارند که علاوه بر رسیدگی به درخواست آنها، با مهربانی، حسن خلق، سعه صدر، روی گشاده و با سرعت عمل پاسخگوی آنها باشیم.

وی با بیان اینکه هیچ ارگان و یا نهادی به اندازه قوه قضاییه مراجعه کننده ندارد، افزود: قانون مداری و عمل به مر قانون، سرعت و دقت در انجام کار، علاوه بر اقناع مردم، منجر به ایجاد امنیت روانی و افزایش سطح اعتماد مردمی خواهد بود که باید به آن توجه کرد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دیدار با خانواده شهید دربین، با تجلیل از مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده این شهید، شهدا را مظهر عزت و‌ اقتدار ایران اسلامی و مایه آبرو و برکت این کشور دانست و گفت: فرهنگ ایثار و مقاومت، نسخه نجات بخش کشور در تمام امور هست، که با الگو گرفتن از این شهدا می‌توان به قله‌های سعادت، آزادگی و عزتمندی دست یافت.

انتهای پیام/