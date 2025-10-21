معاون رئیس جمهور:
پسر ۶ ساله من به واسطه باز بودن لحظهای شیر آب منزل، به من تذکر میدهد
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده، در گردهمایی مدیران و روسای آموزش دستگاههای اجرایی با شعار آموزش اثربخش، زیربنایی حکمرانی محیط زیست ،افزود: آموزش اگر کاربردی و مبتنی بر واقعیات نباشد، خسته کننده خواهد شد و هیچ خروجی و ارزش افزودهای برای افراد و یا سازمانها نخواهد داشت.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: آموزش به عنوان زیرساخت کار فرهنگی و فرهنگسازی باید کاربردی و به روز و البته دارای نوآوری باشد چراکه از طریق همین دورههای آموزشی، شخصیت انسان شکل گرفته و شاهد تاثیرات مثبت آن در خانواده و جامعه خواهیم بود.
وی در خصوص تاثیرات مهم آموزشهای کاربردی بر جامعه و افراد، گفت: پسر ۶ ساله من به واسطه باز بودن لحظهای شیر آب منزل، به من تذکر میدهد که این نشاندهنده اثربخشی کار فرهنگی و آموزشی است.
رییس سازمان اداری و استخدامی افزود: تبیین ناصحیح، آموزش نادرست و فرهنگ سازی ناصحیح عامل ضعف نظام اداری است. آنچه در آموزش اصلاح نظام اداری برگزار میکنیم دوره کاربردی است. اما نکته مهم آنجا است که آموزش کاربردی جدا از آموزش نظری است. باید بدانیم آیا آموزشهای ما که به صورت نظری است، لازمه اجرایی دارد یا خیر؟
رفیعزاده تصریح کرد: ما در تمام حوزهها قانون، دستورالعمل و مصوبات گوناگون داریم، اما به دلیل عدم تبیین درست، فرهنگسازی نامناسب و آموزش غلط، نبود برنامه عملیاتی مشخص و نبود ارزیابی وضعیت به شکلی درآمده که مشاهده میکنید.