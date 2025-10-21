به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، مقصد پنجمین دیدار هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به همراه دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با خانواده‌های شهدای ناظر جنگ ۱۲ روزه، خانواده‌ای بود که جرمشان همسایگی با یکی از شهدای دانشمند هسته‌ای بود.

شهیده «حانیه نادری» در سحرگاه روز بیست و سوم خرداد ۱۴۰۴ به شهادت رسید. هنوز یک سال از ازدواجش با سیدمحمد نگذشته بود که آن اتفاق تلخ و دردناک رخ داد و آسمانی شد؛ او حتی پلاستیک‌های برخی از وسایل و لوازمی را که برای زندگی مشترک با سیدمحمد خریده بود را هم باز نکرده بود که در آن روز آن وسایل زیر آوار‌ها رفت و شکسته شد.

او در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی برق تحصیل کرده بود، اما برای تحصیلات تکمیلی از علوم مهندسی به سوی علوم انسانی رفت و در رشته روانشناسی موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد شد. فعالیت شغلی‌اش متناسب با مدرک کارشناسی ارشدش و مربی پیش دبستان و از خانواده بزرگ آموزش و پرورش بود.

شهیده نادری همچون بسیاری از فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش که عضو شبکه نظارت و ناظر انتخاباتی هستند، او نیز با عضویت در شبکه نظارت با شورای نگهبان همکاری داشت. اولین بار در سال ۹۸ و در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یکی از شعب اخذ رای منطقه ۲ تهران پای صندوق‌های رای ایستاد و آخرین حضورش نیز سال قبل و در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

سخنگو: اقتدار و انسجام‌مان مرهون خون شهداست

طحان‌نظیف در این دیدار عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، ۲۵ نفر از اعضای شبکه نظارت بر انتخابات به شهادت رسیدند و آسمانی شدند. ما افتخار می‌کنیم که چنین افرادی عضو شبکه نظارت بر انتخابات بودند.

وی درباره شبکه نظارت بر انتخابات که تعداد آن حدود ۳۰۰ هزار نفر است نیز توضیح داد: اعضای این شبکه از اقشار مختلف مردم و بسیاری از آنها در نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف همچون آموزش و پرورش مشغول به کار هستند که در هنگام برگزاری انتخابات‌ها، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند و در موضوع نظارت بر انتخابات ما را یاری می‌دهند.

سخنگوی شورای نگهبان سپس بیان داشت: در هفته‌های گذشته بنده و تعدادی از اعضای شورای نگهبان با خانواده‌های شهدای ناظر دیدار و گفت‌و‌گو کرده‌ایم و بنا داریم این دیدار‌ها ادامه داشته باشد. بنده هر بار که گزارش این دیدار‌ها را در جلسات شورای نگهبان بیان می‌کنم، اعضای فقها و حقوقدان تاکید می‌کنند که سلام گرم و ارادت‌شان را خدمت خانواده‌ها ابلاغ کنم؛ لذا اکنون نیز سلام و ارادت اعضا را خدمت شما عرض می‌کنم و شهادت فرزند عزیزتان را تبریک و تسلیت می‌گویم و طلب صبر و اجر از خداوند متعال برای شما دارم.

وی در ادامه بیان داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر صحبت از اقتدار کشور می‌کنیم، به برکت جان‌فشانی شهدایی است که از عموم مردم و همچنین دانشمندان هسته‌ای همچون دکتر طهرانچی و فرماندهان نظامی هستند. همچنین اگر صحبت از انسجام ملی می‌کنیم به برکت پیامی است که فرزندان مظلوم شما به مردم و نسل جوان منتقل کردند.

دکتر طحان‌نظیف از پدر و مادر شهیده نادری به دلیل تلاش‌ها و کوشش‌هایی که در تربیت و هدایت فرزندشان داشتند تا امروز به الگوی نسل جوان تبدیل شود نیز قدردانی کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تجاوز‌هایی که به مردم بی‌گناه سرزمین‌مان و مردم مظلوم غزه داشت، تشت رسوایی مدعیان آزادی، حقوق بشر و... را بر زمین کوبید، ابراز داشت: بدون شک در تاریخ نوشته خواهد شد که فرزندان شما، در سمت حقیقت و راستی ایستادند و در برابر ظلم و استکبار جان‌شان را هم فدا کردند؛ شهدا قهرمانان ابدی هستند.

وی در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) که محل تدفین شهدای جنگ ۱۲ روزه است، نمایشگاه کینه‌توزی رژیم جنایتکار صهیونیستی نسبت به مردم است.

صادقی‌مقدم: مدیون شهدا هستیم

دکتر صادقی‌مقدم نیز بیان داشت: آقای نادری از دوستان قدیمی بنده و از نمازگزاران امامزاده صالح (ع) هستند. من حدود دو ساعت پس از حادثه پای ساختمان اساتید سرو رفتم و از شهادت دکتر طهرانچی مطلع شدم. حدود چند روز بعد، آقای نادری را در محفل قرآنی ملاقات کردم و دیدم لباس مشکی پوشیده است. وقتی پرسیدم، مطلع شدم که دختر عزیزشان در همسایگی دکتر طهرانچی بودند و به شهادت رسیدند.

وی سپس گفت: شهدا از جایگاه رفیعی برخوردار هستند؛ همه ما مدیون شهدا و خانواده‌های آنان هستیم. شهدا با جان‌فشانی و نثار خون‌شان، درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

دکتر صادقی‌مقدم ادامه داد: خانواده‌های شهدا بر گردن همه ما حق دارند. این خانواده‌های عزیز استوار پای آرمان اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند؛ خانواده شهیده نادری با شناختی که بنده دارم حقیقتا اینگونه هستند و حضور مداوم و برجسته در محافل و مراسم‌های انقلابی دارند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان این نکته را هم عنوان کرد که لقمه حلال و تلاش پدر و مادر در تربیت چنین فرزندی که اسوه بودند و شهادت مزد شهیدگونه زیستن‌شان بود، بسیار اثرگذار بوده است.

پدر شهیده نادری: زندگیش برکت بود؛ او امانتی خدا بود

سپس آقای اسماعیل نادری درباره دختر شهیدش اینگونه گفت: دخترم از روزی که به دنیا آمد، با خودش برکت به زندگی من و مادرش آورد. مدرسه هم که رفت، برکت آورد. دانشگاه هم که رفت، برکت آورد. سرتاسر زندگیش برکت بود.

وی افزود: چهار پنج سالش بود که چادر به سر کرد؛ او را مجبور نکردیم بلکه با اختیار خودش چادر به سر کرد و در تمام مقاطع زندگی چادر به سر داشت.

پدر شهیده نادری اظهار داشت: در دوره دانشجویی در بسیج و تشکل‌های دانشجویی فعالیت چشمگیر و موثری داشت. او با سه چهار نفر از دوستانش کار‌های فرهنگی بسیاری در دانشگاه انجام دادند. دخترم در کار‌های خیر نیز فعالیت داشت و کمک حال مردم بود. ما از او راضی بودیم و به او افتخار می‌کنیم.

وی سپس بیان داشت: ملاک‌های مختلف برای ازدواج داشت که یکی از آنها ولایی بودن همسرش بود. پس از ازدواجش، خیلی دوندگی کردیم تا جای مناسبی برای محل سکونت‌شان پیدا کنیم. ما نمی‌دانستیم که آقای دکتر طهرانچی در آن ساختمان است، اما بعد که متوجه شدیم، خوشحال شدیم. نمی‌دانستیم سرنوشت ساکنان آن ساختمان شهادت خواهد بود. خودش از آن ساختمان و اهالی‌اش خیلی راضی بود و دوست داشت برای همیشه آنجا بماند.

وی درباره روز‌های منتهی به شهادتش عنوان کرد: وسط هفته بود که تصمیم گرفتیم به شمال برویم. با دخترم تماس گرفتم که او هم با ما بیاید. گفت خودم مشغول مطالعه برای آزمون هستم و همسرمم هم باید سر کار برود. هرچه اصرار کردیم با ما نیامد و گفت تهران می‌مانیم. یکی دو روز بعد تماس گرفت و گفت در حال آماده‌سازی وسایل برای جشن غدیر هستم و از من راهنمایی‌هایی خواست.

پدر شهیده نادری ادامه داد: حمله که رخ داد، اولین نفرات، پدر و مادر دامادمان سیدمحمد تماس گرفتند و گفتند سیدمحمد می‌گوید خودتان را به تهران برسانید. با خودشان تماس گرفتم جواب ندادند. با مدیر ساختمان‌شان تماس گرفتم جواب نداد. تلویزیون را روشن کردم و متوجه شدم دکتر طهرانچی را ترور کرده‌اند. پس از تماس متعدد، مدیر ساختمان جواب داد و گفت شهدا و مجروحان را به یکی از بیمارستان‌ها بردند. با پسرم تماس گرفتم و گفتم خودت را به سرعت به آنجا برسان. خودمم را نمی‌دانم چگونه از شمال به تهران رساندم. وقتی به بیمارستان رسیدم، دیدم دخترم شهید شده است.

نادری ابراز داشت: برادرم در دفاع مقدس شهید شد. مادرم تا سال ۹۲ چشم‌انتظار بود تا شاید خبری از او بشنود یا اینکه پیکر او برگردد، اما با همان چشم‌انتظاری و دلتنگی از دنیا رفت. اکنون می‌دانم که مادرم چقدر سختی کشید و در تب و تاب دلتنگی سوخت. به هر حال حانیه امانتی از سوی خدا بود که به سوی خودش بازگشت.

وی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: حانیه همیشه به مادرش می‌گفت که مگر می‌شود یک انسان در داخل اتاقش به شهادت برسد و خودش همانگونه به شهادت رسید و آسمانی شد.

مادر شهیده نادری: همیشه مایه افتخارمان بود

خانم فاطمه تاج‌آبادی مادر شهیده نادری نیز گفت: حانیه در دانشگاه برق خواند، اما به معلمی و کار در آموزش و پرورش علاقه داشت و در یک مدرسه مربی و معلم بود. برای اینکه در آموزش و پرورش استخدام رسمی شود، در مقطع ارشد روانشناسی خواند تا معلم یا مربی پرورشی شود.

وی افزود: در چند ماه منتهی به شهادتش به شدت مشغول مطالعه بود تا در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شود حتی در آن شب نیز مشغول مطالعه بود. اما زمانی که آزمون استخدامی برگزار شد، حدود چهل روز از شهادتش می‌گذشت و صندلی او در جلسه آزمون خالی بود.

خانم تاج‌آبادی بیان داشت: مدیر آن مدرسه‌ای که در منطقه ۱۷ مشغول به کار بود، خیلی از حانیه تعریف می‌کرد و می‌گفت در انجام کارهایش بسیار دقیق و مسئولیت‌پذیر بود. مدیر و کادر مدرسه از او بسیار راضی بودند و به او علاقه زیادی نیز داشتند. حانیه به دنبال جذب دانش‌آموزان بود. بخشی از حقوقش را به خرید هدیه و کادو برای دانش‌آموزان اختصاص داده بود.

«یادداشت دانش‌آموزان در وصف معلم شهیده‌شان»

وی به علاقه دختر شهیدش به سفر کربلا نیز اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کرد هر سال ایام اربعین به کربلا برد. هر بار نیز کادو‌های کوچک برای دختربچه‌ها و پسربچه‌های عراقی تهیه می‌کرد. امسال همسرش و دوستانش به نیابت از او در پیاده‌روی اربعین قدم برداشتند.

مادر شهیده نادری در پایان صحبت‌هایش اظهار داشت: از بچگی باعث افتخار ما بود و اکنون نیز بیش از همیشه به او افتخار می‌کنیم؛ اما جای خالی او برای ما سخت. خیلی به او وابسته بودیم. گاهی وقت‌ها صبح زود می‌روم بهشت زهرا کنار قبرش می‌نشینم و آخرشب برمی‌گردم.

خانم فرحزادی یکی از سرناظران انتخاباتی منطقه ۲ تهران که با شهیده نادری همکاری داشته است نیز گفت: مدت آشنایی ما کوتاه بود، اما رفاقتی که بین ما شکل گرفت عمیق و زیبا بود. از مهمترین ویژگی‌های وی مسئولیت‌پذیری بود. همچنین اخلاق بسیار پسندیده‌ای داشت؛ با اقشار مختلف با روی گشاده برخورد می‌کرد که جذب صورت بگیرد. دوستانش در بسیج می‌گفتند، خانم نادری اُنس با قرآن بسیار زیادی داشت و این اُنس در رفتارش اثرگذار بود. وی تواضع بسیار زیادی نیز داشت.

وی ادامه داد: در انجام کار‌ها عصبانی نمی‌شد و کظم غیظ داشت و ماموریت‌هایش را با محبت و مهربانی انجام می‌داد. نسبت به پدر و مادر نیز احترام بسیار زیادی می‌گذاشت. ایشان اگر شهید نمی‌شد، باید شک می‌کردیم؛ گنجینه‌ای از سجایای اخلاقی بود که با این سن کم به شهادت رسید.

اهدای قرآن از سوی آیت‌الله جنتی

در پایان این دیدار یک جلد قرآن کریم و لوحی از سوی آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به خانواده شهیده نادری اهدا شد. در لوحی که از سوی آیت‌الله جنتی به خانواده این شهیده اهدا شد، نوشته بود: شهادت، بالاترین عرصه تقرب به آستان قدس الهی است؛ تاجی آسمانی که بر سر ایثارگران نهاده می‌شود که تمام عمر خویش را در طریق ایمان سپری و در مسیر ارزش‌های الهی گام نهاده‌اند.

گفتنی است؛ سخنگوی شورای نگهبان در هفته‌های گذشته با خانواده‌های شهدای ناظر محمدرضا زندی، محمد چناری، حسین معینی و حسن شجاعی دیدار و گفت‌و‌گو داشته است.

