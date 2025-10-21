آزادی۵۳ زندانی در بازدید دادستان کل کشور از زندان مرکزی ایلام

به گزارش ایلنا، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان ایلام ۵۳ زندانی (با کمک ستاددیه و ارفاقات قانونی) در مراسمی با حضور دادستان کل کشور از زندان آزاد شدند. حجت الاسلام والمسلمین موحدی از کارگاه‌های اشتغال و کلاس‌های مهارت آموزی زندانیان بازدید و در دیدار با زندانیان به خودسازی و انس با قرآن تاکید کرد.

دادستان کل کشور در خلال مراسم آزادی زندانیان به تحول زندانبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی اشاره‌ای داشت و فلسفه زندانبانی و اقدامات بازپرورانه را اصلاح و بازسازگاری اجتماعی زندانیان دانست.

وی اقدامات مطلوب و تاثیرگذار فرهنگی در زندان‌ها را قابل تقدیر خواند و عنوان کرد: اصلاح و بازپروری زندانیان ضمن اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با رویکرد قرآنی یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌هاست که به آن بخوبی توجه شده است.

دادستان کل کشور در ادامه به نتایج مثبت و تاثیر اجتماعی عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری برای زندانیان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و فضای نگهداری زندانیان و رعایت حقوق شهروندی آنان در مراکز اصلاحی و تربیتی استان را مناسب و استاندارد دانست.

گفتنی است در پایان مراسم آزادی زندانیان ۲۵۰ بسته معیشتی با حضور دادستان کل کشور به خانواده‌های زندانیان نیازمند ایلام اهدا شد.

انتهای پیام/