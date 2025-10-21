خبرگزاری کار ایران
آزادی۵۳ زندانی در بازدید دادستان کل کشور از زندان مرکزی ایلام

آزادی۵۳ زندانی در بازدید دادستان کل کشور از زندان مرکزی ایلام
حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور از زندان مرکزی ایلام بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان ایلام ۵۳ زندانی (با کمک ستاددیه و ارفاقات قانونی) در مراسمی با حضور دادستان کل کشور از زندان آزاد شدند. حجت الاسلام والمسلمین موحدی از کارگاه‌های اشتغال و کلاس‌های مهارت آموزی زندانیان بازدید و در دیدار با زندانیان به خودسازی و انس با قرآن تاکید کرد.

دادستان کل کشور در خلال مراسم آزادی زندانیان به تحول زندانبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی اشاره‌ای داشت و فلسفه زندانبانی و اقدامات بازپرورانه را اصلاح و بازسازگاری اجتماعی زندانیان دانست.

وی اقدامات مطلوب و تاثیرگذار فرهنگی در زندان‌ها را قابل تقدیر خواند و عنوان کرد: اصلاح و بازپروری زندانیان ضمن اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با رویکرد قرآنی یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌هاست که به آن بخوبی توجه شده است.

دادستان کل کشور در ادامه به نتایج مثبت و تاثیر اجتماعی عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری برای زندانیان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و فضای نگهداری زندانیان و رعایت حقوق شهروندی آنان در مراکز اصلاحی و تربیتی استان را مناسب و استاندارد دانست.

گفتنی است در پایان مراسم آزادی زندانیان ۲۵۰ بسته معیشتی با حضور دادستان کل کشور به خانواده‌های زندانیان نیازمند ایلام اهدا شد.

