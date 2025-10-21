خبرگزاری کار ایران
تایید برگزاری مجامع عمومی ۶ حزب در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

ششمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی با تصویب ده مصوبه در حوزه احزاب، شعب استانی احزاب و اقلیت‌های دینی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: برای رسیدگی به پرونده احزابی که به کمیسیون ارجاع شده بود سه جلسه متوالی برگزار کردیم و مصوبات متعددی داشتیم.

کوثری اضافه کرد: در جلسه امروز گزارش برگزاری مجمع عمومی ۶ حزب مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد.

وی افزود: در حوزه اقلیت‌های دینی گزارش برگزاری مجمع عمومی شورای خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران بررسی و تایید شد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی در موضوع تاسیس شعب استانی احزاب ملی گفت: در این خصوص سه حزب مورد بررسی قرار گرفت و تاسیس شعب استانی آنها در استان‌های مربوطه تصویب شد.

گفتنی است، گزارش برگزاری مجمع عمومی احزاب زیر در این جلسه مورد تایید گرفت:

۱. کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

۲. حزب اعتماد ملی

۳. مجمع نیرو‌های خط امام 

۴. جمعیت تولیدگرایان

۵. حزب همبستگی ایران اسلامی

۶. مجمع مشارکت‌های مردمی ایران

همچنین با تاسیس شعب استانی احزاب ملی زیر نیز موافقت شد:

۱. کانون تربیت اسلامی استان قزوین

۲. حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان البرز

۳. جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی استان البرز

انتهای پیام/
