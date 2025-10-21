مشکل سند تفکیکی گروه صنعتی نیرو موتور قم رفع شد
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در سفر به استان قم به همراه بازرس کل این استان از گروه صنعتی نیرو موتور (سهند) و نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان در محل اتاق بازرگانی قم بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، احمد نظری مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور به همراه حجت الاسلام محمود طالبی بازرس کل استان قم و مدیرکل صمت استان از گروه صنعتی نیرو موتور در شهرک شکوهیه استان بازدید کرد.
در این بازدید مشکل مربوط به سند تفکیکی کارخانه مطرح شد که با توضیحات ارائه شده مدیرکل شهرکهای صنعتی استان قم و گزارش بازرس کل استان با تهیه صورتجلسهای نسبت به رفع مشکل اقدام شد.
همچنین مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور و هیات همراه از نمایشگاه دایمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی واقع در شهرک صنعتی شکوهیه بازدید کرد.
پس از بازدید از نمایشگاه طی جلسهای، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مشکلات خود را با حضور مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور تشریح کردند که مقرر شد موضوعات مطرح شده توسط بازرسی کل استان قم و طی گزارش کارشناسی برای پیگیری و رفع مشکل به اداره کل حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان اعلام شود.