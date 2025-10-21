عمل بای پس معده برای بیمار ۳۸۰ کیلویی در بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار دوم پزشک نهیان مرادی، رئیس بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش، با اعلام خبرعمل بای پس معده برای بیمار ۳۸۰ کیلویی برای اولین بار در دنیا در بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش، گفت: بیمار با وزن ۳۸۰ کیلوگرم و قد حدود ۱۹۰ سانتی متر با شاخص توده بدنی بالای ۹۰ و مشکلات شدید حرکتی و آپنه خواب مکرر، تحت مراقبت ویژه تیم پزشکی بیمارستان گلستان قرار گرفت.

وی افزود: این بیمار که پیش از مراجعه به ما به ۳۷ پزشک مختلف مراجعه کرده بود و با شرایط بسیار بحرانی روبرو بود، پس از بستری و دریافت مراقبت‌های تخصصی تنفسی تحت نظارت دکتر نصیری و استفاده از دستگاه بای‌پپ به مدت یک ماه، توانست شرایط لازم برای انجام عمل جراحی را کسب کند.

رئیس بیمارستان گلستان نداجا تصریح کرد: «عمل بای پس معده که شامل کاهش حجم معده به حدود ۹۰ سی‌سی و بای پس بخشی از روده به طول دو متر می‌شود، با موفقیت انجام شد و بیمار پس از پنج روز از جراحی بهبود قابل توجهی داشته، وزن خود را تا کنون ۲۵ کیلوگرم کاهش داده و به فعالیت‌های روزمره بازگشته است.

دکتر نهیان مرادی ضمن تاکید بر اهمیت اقدام به موقع در درمان چاقی مرضی گفت: «بایستی بیماران پیش از رسیدن به چنین وزن‌های بحرانی، با روش‌های غیرجراحی و پیگیری‌های پزشکی مناسب از رسیدن به این مرحله جلوگیری کنند، زیرا عمل جراحی در این شرایط بسیار پرریسک است.

وی همچنین اشاره کرد که این عمل جراحی یک کار تیمی بزرگ و تخصصی بوده و با همکاری بخش‌های جراحی، بیهوشی، ریه و مراقبت‌های ویژه انجام شده است.

