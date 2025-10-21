مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش مطرح کرد؛
حضور جانبازان و معلولان برای اولین بار در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتشهای جهان
سرهنگ خلبان اندیشه، مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از حضور جانبازان و معلولان در چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتشهای جهان (سیزم ۲۰۲۵) در تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ خلبان اندیشه مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش و مسئول اجرایی مسابقات تیراندازی با کمان ارتشهای جهان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش، گفت: این مسابقات از یکم آبان ماه به مدت ۶ روز با حضور ورزشکارانی از سراسر جهان برگزار می شود و برای اولین بار، ورزشکاران جانباز و معلول نیز در رقابتها شرکت خواهند کرد.
سرهنگ خلبان اندیشه در خصوص این مسابقات گفت: چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان ارتشهای جهان در حالی برگزار میشود که ایران برای اولین بار میزبانی این رقابتها را در سال ۱۳۹۷ بر عهده داشت و در آن دوره موفق به کسب مقام قهرمانی شد. امسال نیز با امید به یاری خداوند، قصد داریم از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.
وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور تیمهایی از کشورهای مختلف، برگزار خواهد شد. بهویژه در این دوره، حضور ورزشکاران جانباز و معلول از کشورهای عضو سیزم از اهمیت ویژهای برخوردار است. ما از ورزشکاران معلول و جانباز کشورهای مختلف دعوت کردیم تا در این رقابتها حضور داشته باشند.
مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش در ادامه اشاره کرد: مسابقات از یکم آبان ماه در تهران آغاز خواهد شد و به مدت ۶ روز ادامه دارد. این دوره از رقابتها با حضور حدود ۹۰ ورزشکار مرد و زن و همچنین جانبازان و معلولین از سه قاره مختلف برگزار میشود.
سرهنگ اندیشه در پایان تأکید کرد: ما امیدواریم که بتوانیم میزبانی شایستهای از تمامی تیمها و ورزشکاران داشته باشیم و این دوره از مسابقات به یادماندنی و موفقیتآمیز برای همه شرکتکنندگان باشد