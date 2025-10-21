خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش مطرح کرد؛

حضور جانبازان و معلولان برای اولین بار در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتش‌های جهان

حضور جانبازان و معلولان برای اولین بار در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتش‌های جهان
کد خبر : 1703152
لینک کوتاه کپی شد.

سرهنگ خلبان اندیشه، مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از حضور جانبازان و معلولان در چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) در تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ خلبان اندیشه مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش و مسئول اجرایی مسابقات تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش، گفت: این مسابقات از یکم آبان ماه به مدت ۶ روز با حضور ورزشکارانی از سراسر جهان برگزار می شود و برای اولین بار، ورزشکاران جانباز و معلول نیز در رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

سرهنگ خلبان اندیشه در خصوص این مسابقات گفت: چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان در حالی برگزار می‌شود که ایران برای اولین بار میزبانی این رقابت‌ها را در سال ۱۳۹۷ بر عهده داشت و در آن دوره موفق به کسب مقام قهرمانی شد. امسال نیز با امید به یاری خداوند، قصد داریم از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.

وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور تیم‌هایی از کشورهای مختلف، برگزار خواهد شد. به‌ویژه در این دوره، حضور ورزشکاران جانباز و معلول از کشورهای عضو سیزم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما از ورزشکاران معلول و جانباز کشورهای مختلف دعوت کردیم تا در این رقابت‌ها حضور داشته باشند.

مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش در ادامه اشاره کرد: مسابقات از یکم آبان ماه در تهران آغاز خواهد شد و به مدت ۶ روز ادامه دارد. این دوره از رقابت‌ها با حضور حدود ۹۰ ورزشکار مرد و زن و همچنین جانبازان و معلولین از سه قاره مختلف برگزار می‌شود.

سرهنگ اندیشه در پایان تأکید کرد: ما امیدواریم که بتوانیم میزبانی شایسته‌ای از تمامی تیم‌ها و ورزشکاران داشته باشیم و این دوره از مسابقات به یادماندنی و موفقیت‌آمیز برای همه شرکت‌کنندگان باشد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ