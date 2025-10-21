به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ خلبان اندیشه مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش و مسئول اجرایی مسابقات تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش، گفت: این مسابقات از یکم آبان ماه به مدت ۶ روز با حضور ورزشکارانی از سراسر جهان برگزار می شود و برای اولین بار، ورزشکاران جانباز و معلول نیز در رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

سرهنگ خلبان اندیشه در خصوص این مسابقات گفت: چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان در حالی برگزار می‌شود که ایران برای اولین بار میزبانی این رقابت‌ها را در سال ۱۳۹۷ بر عهده داشت و در آن دوره موفق به کسب مقام قهرمانی شد. امسال نیز با امید به یاری خداوند، قصد داریم از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.

وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور تیم‌هایی از کشورهای مختلف، برگزار خواهد شد. به‌ویژه در این دوره، حضور ورزشکاران جانباز و معلول از کشورهای عضو سیزم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما از ورزشکاران معلول و جانباز کشورهای مختلف دعوت کردیم تا در این رقابت‌ها حضور داشته باشند.

مدیر تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش در ادامه اشاره کرد: مسابقات از یکم آبان ماه در تهران آغاز خواهد شد و به مدت ۶ روز ادامه دارد. این دوره از رقابت‌ها با حضور حدود ۹۰ ورزشکار مرد و زن و همچنین جانبازان و معلولین از سه قاره مختلف برگزار می‌شود.

سرهنگ اندیشه در پایان تأکید کرد: ما امیدواریم که بتوانیم میزبانی شایسته‌ای از تمامی تیم‌ها و ورزشکاران داشته باشیم و این دوره از مسابقات به یادماندنی و موفقیت‌آمیز برای همه شرکت‌کنندگان باشد

