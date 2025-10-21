در پاسخ به این ایلنا مطرح شد؛
واکنش دولت به تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب
سخنگوی دولت به تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و حضور ۸۰ هزار نیروی امر به معروف در سطح شهر تهران واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال به خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه اخیرا دبیر ستاد امر به معروف تهران از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و حضور ۸۰ هزار نیروی امر به معروف در سطح شهر تهران سخن گفته است و با واکنشهایی در افکار عمومی مواجه شد و دوباره این پرسش مطرح شده است تصمیم درباره عفاف و حجاب بر عهده شورای عالی امنیت است یا دیگر نهادها کار خود را میکنند، گفت: اصولاً شورای عالی امنیت ملی، عالیترین مرجع تصمیمگیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است ، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمیگردد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: لذا رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی است و طبیعتاً دولت هم به این موضوع پایبند است، به جهت اینکه رئیس این شورا هم خود رئیسجمهور هستند.
وی با بیان اینکه هرگونه اقدامی که در حوزههای فرهنگی میخواهد صورت بگیرد، اصولاً باید با در نظر گرفتن مواضع فرهنگی در جامعه باشد، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که رفتارهای خارج از عرف را باید مراقبت کنیم و خود افراد هم باید به این موضوع کمک کنند تا شاهد رفتارهای خارج از عرف نباشیم.
مهاجرانی یادآور شد: این جمله رئیسجمهور بارها گفته شده که ما قطعاً با زور نمیتوانیم حجاب را به آدمها برگردانیم، کما اینکه با زور نتوانستند حجاب را از سر ایرانیان بردارند و این تجربه، تجربهای شکستخورده است.
وی افزود: طبیعتاً با توجه به رویکرد محلهمحوری که آقای رئیسجمهور با تمرکز بر وضعیت مساجد بر آن تأکید دارند، میتوانیم از ظرفیتهای اینچنینی استفاده کنیم.
سخنگوی دولت بیان کرد: تأکید میکنم بر اینکه اصولاً در عین حال که به همه قوانین و مقررات احترام میگذاریم، از همه هموطنانمان خواهش میکنیم این را مدنظر قرار دهند. البته اینقدر این موضوع نادر است که اصلاً جا ندارد راجع به آن صحبت کنیم. واقعاً ما ملتی هستیم که همیشه عفیفانه زیستهایم. شما حتی وقتی کتیبههای تاریخی را نگاه میکنید یا سنگها را بررسی میکنید، همه اینها نشان از زیست عفیفانه ایرانیان دارد ولی طبیعتاً به هر حال ما جامعه مسلمانی هستیم و باید در این موضوع مراقبت کنیم که خدایی نکرده در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم.
مهاجرانی تأکید کرد: در مورد نظم بخشی بودجهای، رئیسجمهور مصمم به نظم بخشی هستند و هیچ بودجهای برای کار ویژه اینچنینی اختصاص نیافته است.