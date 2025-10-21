به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده از سوی شورای امنیت گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است و از نظر ایران و روسیه و چین عملا دیگر محلی برای ادامه موضوع وجود ندارد، در سطح شورای امنیت هم هنوز هیچ تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده اتخاذ نشده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اکثریت قاطع جامعه جهانی با رویکرد یک‌جانبه‌گرایی مخالفت دارند و اصولا جامعه جهانی نباید اجازه دهد کشورهای معدود و محدودی که برخی از آ‌نها صلاحیت لازم را هم ندارند، در موضوعاتی که می‌تواند به صلح جهانی آسیب بزند و شأنیت سازمان‌های بین‌المللی را زیر سوال ببرد، وارد شوند و اقداماتی از جنس اقدامات مغرضانه و سوءاستفاده‌های سیاسی انجام دهند.

