شورای امنیت هنوز تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامههای لغو شده اتخاذ نکرده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره بازگرداندن قطعنامههای لغو شده از سوی شورای امنیت گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است و از نظر ایران و روسیه و چین عملا دیگر محلی برای ادامه موضوع وجود ندارد، در سطح شورای امنیت هم هنوز هیچ تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامههای لغو شده اتخاذ نشده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اکثریت قاطع جامعه جهانی با رویکرد یکجانبهگرایی مخالفت دارند و اصولا جامعه جهانی نباید اجازه دهد کشورهای معدود و محدودی که برخی از آنها صلاحیت لازم را هم ندارند، در موضوعاتی که میتواند به صلح جهانی آسیب بزند و شأنیت سازمانهای بینالمللی را زیر سوال ببرد، وارد شوند و اقداماتی از جنس اقدامات مغرضانه و سوءاستفادههای سیاسی انجام دهند.