سخنگوی دولت برآورد جدید خط فقر را اعلام کرد
سخنگوی دولت گفت: خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان نشست خبری در خصوص خط فقر گفت: خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. دولت با صراحت اعلام میکند که تورم بالاست و عامل اصلی آن تحریمهایی است که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.
سخنگوی دولت گفت: لذا دولت با سیاستهایی از جنس پرداخت یارانه پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایتهای هدفمند، طرحهای اشتغالزایی، تقویت صندوقهای بازنشستگی و عدالت در حوزههای درمان، آموزش و مسکن در حال مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی عنوان کرد: از دیگر اقدامات دولت توسعه مشاغل طرح طاها است و اصل موضوع تاکید بر اشتغال است.