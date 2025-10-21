خبرگزاری کار ایران
سخنگوی دولت برآورد جدید خط فقر را اعلام کرد

سخنگوی دولت برآورد جدید خط فقر را اعلام کرد
کد خبر : 1703095
سخنگوی دولت گفت: خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان نشست خبری در خصوص خط فقر گفت: خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. دولت با صراحت اعلام می‌کند که تورم بالاست و عامل اصلی آن تحریم‌هایی است که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.

سخنگوی دولت گفت: لذا دولت با سیاست‌هایی از جنس پرداخت یارانه پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های هدفمند، طرح‌های اشتغال‌زایی، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن در حال  مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.

وی عنوان کرد: از دیگر اقدامات دولت توسعه مشاغل طرح طاها است و اصل موضوع تاکید بر اشتغال است.

