در مراحل مختلف رسیدگی به پروندههای قضایی باید شنونده گلایههای مردم باشیم
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام گفت: در مراحل مختلف رسیدگی به پروندههای قضایی باید شنونده گلایههای مردم باشیم و در جهت رفع آنها نهایت تلاش خود را به خرج دهیم.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان ایلام، در جمع قضات و کارکنان دادگستری این استان، حضور یافت و طی سخنانی، ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه به رفع مسائل و مشکلات مردم اظهار کرد: مردم دژ محکم و مستحکم در برابر دشمنان هستند؛ امروز بهترین عبادت، خدمت به این مردم است؛ باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشماریم؛ سختی کار و مشکلات موجود در حین انجام کار نباید ما را از خدمت بیمنت به مردم باز دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مردم از ما توقعات زیادی ندارند؛ مردم از ما توقع دارند وقتی سر و کارشان به قوه قضاییه افتاد با اخلاق خوب و حسنه با آنها برخورد کنیم و کارشان را تا حد ممکن در سریعترین زمان انجام دهیم و در رسیدگی به اموراتشان عادلانه و وفق قانون عمل کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: عدالت باید در همه رفتار و شئون ما به احسن و اکمل وجه، متجلی باشد. اگر گزارشی به دست ما رسید و ما در ارجاع آن تاخیر کردیم و به واسطه این تاخیر، حقی ضایع شد باید بدانیم که مدیون هستیم و ضمان بر عهده ماست.ی اگر رفتارمان بهگونهای بود که به واسطه آن، شاکی و متهم نتوانستند مطالب و دفاعیات خود را بیان کنند، بدانیم که قطعاً مدیون هستیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: اگر کیفرخواستهای صادره از دادسراهای ما به کرات در دادگاههای ما نقض و یا منتهی به صدور حکم تبرئه شد باید یک آسیب شناسی دقیق و جامع انجام دهیم و ایرادات کار را بیابیم.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: در مراحل مختلف رسیدگی به پروندههای قضایی گلایههایی از ناحیه مردم وجود دارد؛ باید شنونده این گلایهها باشیم و در جهت رفع آنها نهایت تلاش خود را به خرج دهیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت.
«علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز طی سخنانی به بیان دستاوردهای مجموعه قضایی این استان پرداخت و گفت: تعداد ۷۵۰۰ پرونده مُسن و معوق موجود در مراکز و مراجع قضایی استان ایلام در سال ۱۴۰۱، تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۲۰ فقره رسیدند.
وی افزود: ما در مجموعه قضایی استان ایلام موفق شدهایم نرخ دادرسی الکترونیک را به ۹۶ درصد و میزان اتقان آرا را به ۸۵ برسانیم.
علیمحمدی عنوان کرد: میزان صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان ایلام به ۴۸ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: طی سه سال گذشته ۲۰۹ سفر به حوزههای قضایی استان ایلام داشتهایم و از کارخانههای تولیدی کوچک و بزرگ استان بازدید به عمل آورده و مشکلات و مسائل تولیدکنندگان و صنعتگران را جویا شدیم.
رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین گفت: تلاش و اهتمام ما بر این است که در روزهای پنجشنبه، به صورت مستمر از زندانهای سطح استان ایلام بازدید به عمل آوریم.
گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان ایلام، به طرح مطالب و نقطهنظرات خود در حوزههای گوناگون پرداختند.