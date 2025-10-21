خبرگزاری کار ایران
با حکم رئیس جمهور پزشکیان؛

پیرحسین کولیوند بار دیگر به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد

پیرحسین کولیوند بار دیگر به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
کد خبر : 1703084
پیرحسین کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد

به گزارش ایلنا؛ در متن حکم مسعود پزشکیان برای انتصاب کولیوند آمده است: 

جناب آقای پیرحسین کولیوند

در اجرای جزء (۵) بند (ب) ماده (۱۰) قانون اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به کسب رأی اکثریت اعضای محترم شورای‌عالی جمعیت در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن همکاری مؤثر با سازمانهای مردم نهاد داخلی و بین المللی و تعامل سازنده با سازمان صلیب سرخ جهانی با راهبری و نظارت متقن بر حسن اجرای امور جمعیت و بهره مندی مناسب از ظرفیتهای موجود نسبت به ارائه خدمات انسان دوستانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی و غیر مترقبه با هدف کمک به تسکین آلام بشری دفاع از ارزشهای انسانی و برقراری دوستی متقابل و صلح پایدار میان ملتها مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

انتهای پیام/
