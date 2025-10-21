به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با تبریک روز ملی صادرات گفت: امروز صبح رئیس جمهور و اعضای کابینه نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی داشتند.

سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کردند آمادگی برگزاری جلسات به صورت ماهیانه با فعالان اقتصادی به جهت اهمیت بحث کارآفرینی و تولید دارند.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی اعلام آمادگی برای فروش بنگاه‌های که غیر مرتبط با بانکداری هستند، کرد و بانک‌ها از بنگاه‌داری به نوعی خارج شود.

مهاجرانی ادامه داد: با توجه به مصوبه هیات دولت در خصوص آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی، به زودی ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران وارد شده و در بستر مبادله ارز و طلا به فروش خواهد رسید که این راهی برای بازگشت ارز به کشور است و قرار است این میزان از طلا در بستر مبادله ارز و طلا ارائه شود، به عبارت دیگر به زودی شاهد یک حراج شمش توسط بانک مرکزی خواهیم بود. قبلا چندین نوبت حراج سکه اعلام شده بود و ان‌شاالله شاهد حراج شمش خواهیم بود.

سخنگوی دولت درباره اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع از پیش پای فعالان اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال گفت: در همین مسیر برای حمیات از کسب و کارها و کاهش دست و پاگیری‌هایی که برای بخش خصوصی داریم یک اقدام خیلی زیبایی را سازمان امور مالیاتی انجام داده. در راستای هوشمندسازی فرآیندها این اقدام از دولت سیزدهم آغاز شده و جای تشکر دارد از همه کسانی که این کار را آغاز کردند. کار ارزشمندی به عنوان نشان‌دار کردن مالیات است. کار مهمی است که افراد می‌توانند انتخاب کنند که مالیاتشان را به کدام نقطه بدهند.

مهاجرانی افزود: صد درصد پروژه‌ها در استان تهران از این طریق تأمین اعتبار شد و جالب اینجاست که بیشترین میزان مشارکت در استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد صورت گرفته است و این امر نشان می‌دهد که این استان تا چه میزان مورد توجه مودیان مالیاتی عزیز کشورمان است.

وی در خصوص خط فقر گفت: خط فقر در سال ۱۴۰۳، ۶ میلیون ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ به ازای هر فرد است. دولت با صراحت اعلام می‌کند که تورم بالاست و عامل اصلی آن تحریم‌هایی است که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.

سخنگوی دولت گفت: لذا دولت با سیاست‌هایی از جنس پرداخت یارانه پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های هدفمند، طرح‌های اشتغال‌زایی، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن در حال مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.

سخنگوی دولت گفت: از دیگر اقدامات دولت توسعه مشاغل طرح طاها است و اصل موضوع تاکید بر اشتغال است.

مهاجرانی درباره بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده از سوی شورای امنیت گفت: ابتکاراتی که سرداران دیپلماسی ما در وزارت امور خارجه دنبال کردند، نشان داد که دستگاه سیاست خارجی کشور در مسیر فعال و هدفمند حرکت می‌کند. ما شاهد بودیم که نامه‌ای را ایران، چین و روسیه به صورت مجدد ارسال کردند و بر موضع خودشان تأکید داشتند مبنی بر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است.

وی افزود: در سطح شورای امنیت نیز هیچ تصمیمی برای باز کردن قطعنامه‌های لغوشده تاکنون اتخاذ نشده است و این نشان می‌دهد که اراده‌ای در جامعه جهانی برای بازگشت به سیاست‌های فشار و سوءاستفاده از نهادهای بین‌المللی وجود ندارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اکثریت قاطع جامعه جهانی با رویکرد یک‌جانبه‌گرایی مخالفت دارند و اصولا جامعه جهانی نباید اجازه دهد کشورهای معدود و محدودی که برخی از آ‌نها صلاحیت لازم را هم ندارند، در موضوعاتی که می‌تواند به صلح جهانی آسیب بزند و شأنیت سازمان‌های بین‌المللی را زیر سوال ببرد، وارد شوند و اقداماتی از جنس اقدامات مغرضانه و سوءاستفاده‌های سیاسی انجام دهند.

وی یادآور شد: آقای رئیس‌جمهور امروز برای برگزاری جلسات منظم ماهیانه با کارآفرینان اعلام آمادگی کردند این به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد و کارآفرینان است. پزشکیان تاکید کردند که ما آمادگی داریم که به صورت مرتب در خدمت کارآفرینان باشیم و موضوع را بررسی کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال به خبرنگار ایلنا، مبنی بر این‌که اخیرا دبیر ستاد امر به معروف تهران از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و حضور ۸۰ هزار نیروی امر به معروف در سطح شهر تهران سخن گفته است و با واکنش‌هایی در افکار عمومی مواجه شد و دوباره این پرسش مطرح شده است تصمیم درباره عفاف و حجاب بر عهده شورای عالی امنیت است یا دیگر نهادها کار خود را می‌کنند، گفت: اصولاً شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است ، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: لذا رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی است و طبیعتاً دولت هم به این موضوع پایبند است، به جهت اینکه رئیس این شورا هم خود رئیس‌جمهور هستند.

وی با بیان این‌که هرگونه اقدامی که در حوزه‌های فرهنگی می‌خواهد صورت بگیرد، اصولاً باید با در نظر گرفتن مواضع فرهنگی در جامعه باشد، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که رفتارهای خارج از عرف را باید مراقبت کنیم و خود افراد هم باید به این موضوع کمک کنند تا شاهد رفتارهای خارج از عرف نباشیم.

مهاجرانی یادآور شد: این جمله رئیس‌جمهور بارها گفته شده که ما قطعاً با زور نمی‌توانیم حجاب را به آدم‌ها برگردانیم، کما اینکه با زور نتوانستند حجاب را از سر ایرانیان بردارند و این تجربه، تجربه‌ای شکست‌خورده است.

وی افزود: طبیعتاً با توجه به رویکرد محله‌محوری که آقای رئیس‌جمهور با تمرکز بر وضعیت مساجد بر آن تأکید دارند، می‌توانیم از ظرفیت‌های این‌چنینی استفاده کنیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: تأکید می‌کنم بر اینکه اصولاً در عین حال که به همه قوانین و مقررات احترام می‌گذاریم، از همه هموطنانمان خواهش می‌کنیم این را مدنظر قرار دهند. البته اینقدر این موضوع نادر است که اصلاً جا ندارد راجع به آن صحبت کنیم. واقعاً ما ملتی هستیم که همیشه عفیفانه زیسته‌ایم. شما حتی وقتی کتیبه‌های تاریخی را نگاه می‌کنید یا سنگ‌ها را بررسی می‌کنید، همه این‌ها نشان از زیست عفیفانه ایرانیان دارد ولی طبیعتاً به هر حال ما جامعه مسلمانی هستیم و باید در این موضوع مراقبت کنیم که خدایی نکرده در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم.

مهاجرانی تأکید کرد: در مورد نظم بخشی بودجه‌ای، رئیس‌جمهور مصمم به نظم بخشی هستند و هیچ بودجه‌ای برای کار ویژه این‌چنینی اختصاص نیافته است.

سخنگوی دولت با اشاره به انتصاب افراد و اشخاص در دولت گفت: رئیس‌جمهور در خصوص شایسته‌گزینی تاکید دارند. رئیس‌جمهور پزشکیان بارها و بارها تاکید کردند که نباید پُست و جایگاه به افرادی سپرده شود که شایستگی آن‌را ندارند، این مطالبه باید به فرهنگ و مطالبه ملی تبدیل شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت استفاده از انرژی‌های پاک برای دولت و پیگیری مجدانه آن از سوی رئیس‌جمهور، تاکنون ۸۲۳ میلیون دلار برای واردات صفحات خورشیدی تأمین شده است. یکی از راه‌های متعادل‌کردن ناترازی، وارد کردن سبد انرژی خورشیدی به سبد انرژی کشور است.

مهاجرانی گفت: تعداد دانشگاه های ایران که در رتبه بندی جهانی تایمز به عنوان دانشگاه های مورد توجه شناخته میشدند از سال ۲۰۲۳ که ۶۳ عدد بوده همچنان رو به افزایش در سال ۲۰۲۵ به ۸۵ عدد رسیده و در واقع برای سال ۲۰۲۶ که تمهیداتش آغاز شده ما انشالله ۱۰۱ دانشگاهمان در این لیست قرار خواهد گرفت در راستای افزایش مهارت افزایی برای فارغ التحصیلان، اعطای بورس تحصیلی را داشتیم که به تعدادی از این افراد بورس تحصیلی واگذار می شود.

سخنگوی دولت درباره شروع سال تحصیلی در دانشگاه‌ها ، بیان کرد: آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و ایشان بر ضرورت حل مسائل کشور به‌دست نخبگان ایرانی و توجه به هویت ملی و علم بومی تأکید کردند. همچنین اعطای بورس تحصیلی و بورس صنعت و مشاغل برای افزایش مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور کار قرار دارد به گونه‌ای که به ۶۰۰ دانشجو در ۱۴۰۳ بورس اعطا شده است. این بورس‌ها در مقطع کارشناسی ارشد اعطا شده است و ۳۰ درصد از این افراد پس از تکمیل مراحل، می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که می‌دانید، یکی از مشکلاتی که بارها در کشور درباره آن صحبت شده، لزوم ایجاد زبان مشترک میان صنعت و دانشگاه است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت و هم‌افزایی این دو حوزه داشته باشد

سخنگوی دولت در خصوص میزان موفقیت دولت در واگذاری اختیارات وزارت خانه‌ها به مردم، عنوان کرد:مضمونی با عنوان مردمی شدن اقتصاد و اجتماعی شدن امور به این معناست که بتوانیم در گام نخست، موضوع اقتصاد را با جزئیات مورد بررسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر باشد، تحقق مردمی شدن اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود.رویکردی که آقای دکتر پزشکیان در خصوص محله محوری دارند، جز موضوعاتی است که بر اجتماعی شدن امور تأکید ویژه دارد. همچنین، واگذاری امور به استانداران و تطبیق اقدامات با شرایط هر استان، از دیگر محورهایی است که مورد توجه است و می‌تواند به حل بسیاری از مسائل و ایجاد یکپارچگی اجتماعی کمک کند.

سخنگوی دولت با اشاره به این‌که در راستای سازماندهی دولت، این موضوع یکی از مطالبات پرتکرار بخش خصوصی و بخشی از برنامه هفتم توسعه است، اظهار داشت: در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم نیز به وضوح درباره این مسئله صحبت شده است. این اقدام از سوی وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و با وجود دشواری‌ها، روند خوبی دارد و با هماهنگی مناسب بین بخش‌ها، می‌توان گام مهمی در راستای اجتماعی شدن امور و مردمی شدن اقتصاد برداشت.

