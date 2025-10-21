حضور رئیس دانشگاه دفاع ملی عراق در ستاد فرماندهی کل ارتش

به گزارش ایلنا، سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق با حضور در ستاد فرماندهی کل ارتش با امیر دریادار حبیب الله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش دیدار کرد.

در این دیدار رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ایران و دیدار با امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، بر توسعه روابط و تعاملات دوجانبه دفاعی به ویژه در حوزه آموزش عالی بین دو کشور تاکید کرد.

