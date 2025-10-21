خبرگزاری کار ایران
حضور رئیس دانشگاه دفاع ملی عراق در ستاد فرماندهی کل ارتش

حضور رئیس دانشگاه دفاع ملی عراق در ستاد فرماندهی کل ارتش
سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در رأس یک هیئت عالی‌رتبه نظامی امروز (دوشنبه) با امیر دریادار سیاری دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق با حضور در ستاد فرماندهی کل ارتش با امیر دریادار حبیب الله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش دیدار کرد.

در این دیدار رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ایران و دیدار با امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، بر توسعه روابط و تعاملات دوجانبه دفاعی به ویژه در حوزه آموزش عالی بین دو کشور تاکید کرد.

