غریبآبادی:
ظرفیت بالایی برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان وجود دارد
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در پیامی از دیدار با دستیار ویژه رئیسجمهور جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت که ظرفیت بالایی برای توسعه روابط دو کشور وجود دارد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز (دوشنبه) با خلف خلفاف دستیار ویژه رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتوگو کردم.
وی افزود: در این ملاقات طیف گستردهای از موضوعات به شمول روابط دوجانبه، همکاریها در حوزه دریای خزر، اهمیت صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی، همکاریها در چارچوب کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا)، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
غریب آبادی ادامه داد: هر دو طرف بر این باور هستند که ظرفیت بالایی برای توسعه روابط میان دو کشور در حوزههای مختلف وجود دارد. این ظرفیتها در کنار پیوندهای دینی، فرهنگی و همسایگی و وجود اراده مقامات عالیرتبه دو کشور برای تعمیق و گسترش روابط، سرمایه ارزشمندی است که باید به بهترین نحو در راستای دستیابی به منافع و اهداف مشترک مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: طرفین همچنین بر این باورند که بهترین راه پرداختن به اختلاف نظرها و سوءتفاهمهایی که به طور طبیعی در روابط میان دولتها، به ویژه دولتهای همسایه، پیش میآید، گفت وگوی همراه با حسن نیت با هدف رفع موانع بر سر راه توسعه مناسبات همه جانبه است.