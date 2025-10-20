تبریک سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت انتخابات ریاست‌ جمهوری در بولیوی

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، برگزاری موفق انتخابات در بولیوی که منتج به انتخاب آقای رودریگو پاز به ریاست جمهوری این کشور شد را تبریک گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید، بر تداوم روابط دوستانه و تعمیق پیوندهای مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک بین دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های علمی، سلامت و فرهنگی تأکید کرد.