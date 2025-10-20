واکنش عراقچی به اظهارات وزیر امور خارجه لهستان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان واکنش نشان داد.

متن توییت وزیر امور خارجه:

جناب وزیر ،

من شما را به گفت‌وگوی مستدل و تبادل اسناد دعوت کردم. گریز از پاسخگویی، تکرار ادعاهای بی پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی کند.

همانطور که واقفید، در روزهای سخت جنگ جهانی دوم، این ایران بود که بیش از یکصدهزار لهستانی را پناه داد و به آنان کمک کرد تا ارتش آزاد خود را بسازند. ملت ایران ریشه در چنین گذشته‌ی درخشان و تأثیرگذاری دارد و آینده‌اش را نیز در مسیر پیشرفت و شکوفایی خود خواهد ساخت.

دوستی دو ملت ایران و لهستان در دوران سختی ها به اثبات رسیده است و وظیفه ما صیانت از این میراث تاریخی و فرهنگی است.

