کانون توجه پزشکیان پرهیز از قبیله‌گرایی است

کانون توجه پزشکیان پرهیز از قبیله‌گرایی است
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت: اعتراف به وجود مشکلات، نشانه ضعف و تسلیم نیست، قدم اول در اصلاح امور شناسایی دقیق وضعیت موجود است.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سخنان امروز رئیس‌جمهوری در جمع دانشجویان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، نوشت: «اظهارات ‎دکتر پزشکیان در جلسه بازگشایی دانشگاه‌ها صادقانه و البته افق‌گشا بود. اعتراف به وجود مشکلات، نشانه ضعف و تسلیم نیست. قدم اول در اصلاح امور شناسایی دقیق وضعیت موجود است. تکریم عالمان و پرهیز از قبیله‌گرایی مسئله مهم و بزرگی است که کانون توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته است.»

 

