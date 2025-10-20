به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سخنان امروز رئیس‌جمهوری در جمع دانشجویان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، نوشت: «اظهارات ‎دکتر پزشکیان در جلسه بازگشایی دانشگاه‌ها صادقانه و البته افق‌گشا بود. اعتراف به وجود مشکلات، نشانه ضعف و تسلیم نیست. قدم اول در اصلاح امور شناسایی دقیق وضعیت موجود است. تکریم عالمان و پرهیز از قبیله‌گرایی مسئله مهم و بزرگی است که کانون توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته است.»

