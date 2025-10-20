لاریجانی:
رژیم صهیونیستی و آمریکا از خاک عراق سوءاستفاده کردند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست خبری پس از دیدار با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق گفت: دوستان ما در عراق این سوءاستفاده را پیگیری میکنند.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در نشست خبری مشترک با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق گفت: امروز خیلی خوشحال شدیم که میزبان آقای الاعرجی بودیم. دولت عراق، دولت دوست و برادر ما است و آقای الاعرجی نیز السابقون هستند.
وی گفت: ما امروز درباره مسائل مهم امنیتی گفتوگو کردیم و مسائلی که در سفر اخیر من به بغداد مطرح شده بود را مرور کردیم، اما ثقل مسائلی که امروز درباره آن صحبت کردیم، توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور بود. ما اگر میخواهیم روابط اقتصادی پایدار بماند باید در مسائل امنیتی نیز روابطمان را گسترش دهیم.
لاریجانی با تقدیر از موضع عراق در جنگ ۱۲ روزه گفت: متاسفانه رژیم صهیونیستی از آسمان عراق سوءاستفاده کرد و برادران عراقی ما نیز از این نکته متاسف هستند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ما نقش عراق را در مسائل منطقه بسیار مهم میدانیم گفت: باید تلاش کنیم از هرگونه سوءاستفاده بیگانگان برای ضربه به ایران و عراق جلوگیری کنیم.
لاریجانی با اشاره به دخالتهای آمریکا در امور عراق گفت: این یک نمونه است، آمریکا نمیخواهد کشور عراق که سالها تلاش کرده تا مستقل باشد در اختیار خودش باشد. ما این رفتار آمریکا را یک نمونهای از رفتار آنها با کل کشورهای منطقه میدانیم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره توافق قاهره گفت: همانطور که آقای عراقچی اعلام کرده بودند که اگر مکانسیم ماشه فعال شود ما در توافق تجدید نظر خواهیم کرد، این اتفاق افتاده است و آن توافق کان لم یکن شده است؛ میخواستند ماشه را فعال نکنند.
وی در ادامه گفت: البته اگر آژانس پیشنهادی داشته باشد ما آنرا در دبیرخانه بررسی خواهیم کرد.
لاریجانی درباره گزارشی که قرار است در آینده گروسی به شورای حکام ارائه کند، گفت: آقای گروسی کار خودش را کرده است و گزارشهای وی دیگر تاثیری نخواهد داشت.
لاریجانی گفت: ۲ مسئله بسیار مهم هستند تا ما با خطرات مقابله کنیم، البته باید از انسجام ملی که وظیفه همه ما و رسانههاست حفاظت کنیم تا خطر دفع شود و همچنین باید نیروهای مسلح را تقویت کنیم که ما به جد پیگیر تقویت قدرت نیروهای مسلح خود هستیم.
وی درباره سفر اخیر خود به روسیه نیز گفت: پیامها بین ایران و روسیه همیشه بوده است، ایران با دو کشور روسیه و چین روابط راهبردی دارد، و اخیرا نیز آقای دکتر پزشکیان موضوع روابط راهبردی با روسیه را امضا کردهاند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تقدیر از موضع روسیه درباره مکانیسم ماشه گفت: اروپاییها، چون میدانستند روسیه قرار است رئیس شورای امنیت شود عجله کردند و از لج روسیه مکانیسم ماشه را در حالی به زعم خودشان فعال کردند که هیچکدام از مراحل قانونی و فرایندهای آن اجرا نشد، لذا ما با روسیه و چین تفسیرمان این است که اعمال مکانیسم ماشه کار خلافی است که مبنا ندارد، و اروپاییها از اسنپ بک سوءاستفاده کردند چراکه ما در ۱۰ سال گذشته همه شرایط را رعایت کردیم و امروز روسیه و چین بازگشت تحریمها علیه ایران را قبول ندارند.