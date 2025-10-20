ناطق نوری:
دیدگاه ناطق نوری درباره علت طرح پیشنهاد آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی
ناطق نوری گفت: آنچه سبب شد اسرائیل و حامیانشان پیشنهاد آتش بس بدهند، غیر از حضور خوب مردم در صحنه و همدلیشان با حاکمیت، این قدرت موشکی و دفاعی ما بود که همه معادلات را بر هم زد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین علیاکبر ناطق نوری در حاشیه مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار از فرماندهان دوران دفاع مقدس در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اگر در دفاع ۱۲ روزه عزتی ایجاد شده، معلول چند عامل است که مهمترین آنها آمادگی بالای ایران در حوزه دفاع موشکی بود.
وی گفت: دشمنان هرگز تصور نمیکردند که توان موشکی ایران به چه میزان است و این سطح از توان دفاعی برای دشمنان هنوز هم باورکردنی نیست.
این فعال سیاسی با گرامیداشت یاد و نام شهید تهرانیمقدم، شهید حاجیزاده و سایر شهدای عرصه موشکی، افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس، ایران توان موشکی نداشت و عراق هر کاری میخواست انجام میداد؛ اما در اینجا آنچه سبب شد اسرائیل و حامیانشان پیشنهاد آتش بس بدهند، غیر از حضور خوب مردم در صحنه و همدلیشان با حاکمیت، این قدرت موشکی و دفاعی ما بود که همه معادلات را بر هم زد.
ناطق نوری عنوان کرد: دشمنان گمان میکردند با یکی دو حمله کار تمام میشود اما متوجه شدند که این قدرت ریشه دارد و دیگران نیز حساب کار دستشان آمد.