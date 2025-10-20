به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار از فرماندهان دوران دفاع مقدس در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان امروز مقام معظم رهبری درباره مأیوس شدن رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جبهه باطل شیطان بزرگ و همراهان‌شان و رژیم صهیونیستی تا کنون به صورت غیر مستقیم به ایران حمله می‌کردند اما این بار احمقانه رفتار کردند و مستقیم وارد عمل شدند.

وی افزود: اقدام احمقانه دوم آن‌ها این بود که قبل از شروع حمله اهدافشان را اعلام کردند که نابودی نظام ایران بود اما آنچنان تو دهنی محکمی خوردند و با شکستی مواجه شدند که همه عالم آن را فهمیدند.

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: شکستی که آن‌ها با آن مواجه شدند کل جبهه باطل را شامل می‌شود و لذا مایوس شدن آن‌ها را به دنبال داشت و برای کاستن کمی از آن، آمریکا خودش را دخیل کرد.

سردار فدوی در پایان تصریح کرد: ۲۵۰۰ شهر در سراسر دنیا همزمان دیروز علیه ترامپ راهپیمایی میلیونی کردند که شکست بزرگی است و طبیعی است که مأیوس شوند.

