به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار از فرماندهان دوران دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت: صنعت موشکی ایران بومی، دانش‌بنیان و پیشرفته است و در سطح قدرت‌های موشکی برتر دنیا قرار دارد و این ویژگی‌های صنعت موشکی یک مزیت آفندی را برای قدرت دفاعی ملت ایران ایجاد کرده است.

وی گفت: با ضربه‌ی سنگینی که دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از قدرت آفندی موشکی ایران دریافت کرد، تدارک ۲۰ ساله آنها برای ضربه‌ زدن به ایران اسلامی ناکام ماند و خنثی شد.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره بومی بودن توان موشکی ایران اظهار کرد: با وجود بیش از ۴۰ سال تحریم، ایران توانسته با خنثی‌سازی تحریم‌ها به سطح برتر موشکی دست یابد و می‌تواند الگویی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در سایر عرصه‌ها باشد.

