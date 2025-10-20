خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ توییتری یوسف پزشکیان به بذرپاش

پاسخ توییتری یوسف پزشکیان به بذرپاش
کد خبر : 1702744
لینک کوتاه کپی شد.

یوسف پزشکیان نسبت به اظهارات مهرداد بذرپاش درباره برنامه هفتم توسعه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت مهرداد بذرپاش در زمینه گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به غیر قابل‌ اجرا بودن تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی اقتصادی، نوشت:

«۱- دکتر پزشکیان در مجلس یک رأی داشت.

۲- در زمان تبلیغات انتخاباتی هم گفت که رشد اقتصادی ۸ درصد ممکن نیست.

۳- آیا شرایط جدید، حمله اسرائیل و اسنپ‌بک و ترامپ را تعمدا نادیده می‌گیرید؟»

مهرداد بذرپاش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «سازمان برنامه و بودجه اهداف برنامه هفتم توسعه را غیرقابل‌اجرا دانست. جناب آقای دکتر پزشکیان شما عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس بودید و در انتخابات برنامه خود را برنامه هفتم دانستید. این اهداف را برای دولت ‎شهید جمهور قابل اجرا و برای دولت خودتان غیرقابل اجرا...»

مسعود پزشکیان در نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفته بود: «امکان ندارد بدون ارتباط و باز کردن مرزهای خود و ارتباط با دنیا و دولت‌های منطقه بتوانیم میزان رشد را به ۸ درصد برسانیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ