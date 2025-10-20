پاسخ توییتری یوسف پزشکیان به بذرپاش

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت مهرداد بذرپاش در زمینه گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به غیر قابل‌ اجرا بودن تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی اقتصادی، نوشت:

«۱- دکتر پزشکیان در مجلس یک رأی داشت.

۲- در زمان تبلیغات انتخاباتی هم گفت که رشد اقتصادی ۸ درصد ممکن نیست.

۳- آیا شرایط جدید، حمله اسرائیل و اسنپ‌بک و ترامپ را تعمدا نادیده می‌گیرید؟»

مهرداد بذرپاش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «سازمان برنامه و بودجه اهداف برنامه هفتم توسعه را غیرقابل‌اجرا دانست. جناب آقای دکتر پزشکیان شما عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس بودید و در انتخابات برنامه خود را برنامه هفتم دانستید. این اهداف را برای دولت ‎شهید جمهور قابل اجرا و برای دولت خودتان غیرقابل اجرا...»

مسعود پزشکیان در نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفته بود: «امکان ندارد بدون ارتباط و باز کردن مرزهای خود و ارتباط با دنیا و دولت‌های منطقه بتوانیم میزان رشد را به ۸ درصد برسانیم.»

انتهای پیام/