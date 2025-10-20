پاسخ توییتری یوسف پزشکیان به بذرپاش
یوسف پزشکیان نسبت به اظهارات مهرداد بذرپاش درباره برنامه هفتم توسعه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت مهرداد بذرپاش در زمینه گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به غیر قابل اجرا بودن تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی اقتصادی، نوشت:
«۱- دکتر پزشکیان در مجلس یک رأی داشت.
۲- در زمان تبلیغات انتخاباتی هم گفت که رشد اقتصادی ۸ درصد ممکن نیست.
۳- آیا شرایط جدید، حمله اسرائیل و اسنپبک و ترامپ را تعمدا نادیده میگیرید؟»
مهرداد بذرپاش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «سازمان برنامه و بودجه اهداف برنامه هفتم توسعه را غیرقابلاجرا دانست. جناب آقای دکتر پزشکیان شما عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس بودید و در انتخابات برنامه خود را برنامه هفتم دانستید. این اهداف را برای دولت شهید جمهور قابل اجرا و برای دولت خودتان غیرقابل اجرا...»
مسعود پزشکیان در نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم گفته بود: «امکان ندارد بدون ارتباط و باز کردن مرزهای خود و ارتباط با دنیا و دولتهای منطقه بتوانیم میزان رشد را به ۸ درصد برسانیم.»