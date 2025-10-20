آزادی ۲۱۴ زندانی مالی با همکاری قوه قضاییه و ستاد اجرایی فرمان امام
رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی ۲۱۴ زندانی مالی با همکاری قوه قضاییه و ستاد اجرایی فرمان امام خبرداد.
به گزارش ایلنا، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه از آغاز به کار رسمی دادگاههای خانواده استان تهران از هفته آینده در اجرای قانون حمایت خانواده خبر داد و گفت: تعداد دو مجتمع دادگاههای خانواده استان تهران به سه دادگاه افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دادگستری استان تهران برای آزادسازی زندانیان، اظهار کرد: در نتیجه این کمک و پیگیریهای صورت گرفته، مجموعاً ۲۱۴ نفر از زندان آزاد شدند.