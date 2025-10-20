تلاش دشمن در شرم الشیخ ارائه روایتی وارونه از شکستش بود
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: دشمن وقتی در عملیات نظامی شکست میخورد، در جنگ شناختی تلاش میکند شکست را به پیروزی تبدیل کند همانند کاری که در شرم الشیخ انجام داد و کوشید تا شکست خود را با قرائت پیروزمندانه روایت نماید.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی روز دوشنبه در دومین دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاههای بسیج طلاب خواهران کشور در مشهد افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است.
وی ادامه داد: با مقاومت، عزت و در مقابل با سازش ذلت حاصل می شود، هر دو مسیر هزینه دارد، اما یکی برای استقلال و دیگری برای وابستگی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه باید تمرکز خود را بر جهاد شناختی بگذاریم، افزود: چون هر جبهه دیگری از جمله نظامی، اقتصادی و سیاسی را میتوان حفظ یا جبران کرد اما اگر شاکله و معرفت مردم را از دست بدهیم، همه چیز از بین میرود.
وی گفت: در جنگ ترکیبی، محور اصلی «جنگ شناختی» است، جامعه دینی زمانی شکست میخورد که در شناخت و باور متزلزل شود تا زمانی که اراده و ایمان حفظ شود، شکست واقعی رخ نمیدهد.
حجت الاسلام حاجی صادقی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از غفلت نسبت به نقش حوزهها و رسالت خود در قبال انقلاب پرهیز کنیم.
وی اظهار کرد: دشمن در صدد است با استفاده از ابزارهای رسانهای و علمی، دانش و معرفتی وارد کند که گرایشها و ارزشهای دینی و معنوی جوانانمان را تغییر دهد.
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: ما باید یاد بگیریم چگونه در عرصه تعلیم و تربیت با دشمن بجنگیم؛ زیرا دشمن میخواهد آموزش، پرورش و فرهنگ ما را به دست بگیرد و از درون ما را خلع سلاح کند.