به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا نقدی» معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه ماجرای جنگ در پاسخ به سوالی مبنی بر مخالفت دولت چهاردهم با عملیات «وعده صادق ۲» اظهار داشت: دولت با این امر همراه بود و اینکه بخواهیم دولت را زیر سوال ببریم، ظلم است.

سردار نقدی ادامه داد: مطالبه‌گری برای اینکه ما پاسخ قاطع بدهیم، خیلی خوب است و کسانی که با انگیزه و تلاش مطالبه می‌کنند، کار بسیار خوبی انجام می‌دهند؛ اما متهم‌کردن، آن هم بدون اطلاع، کار درستی نیست؛ یعنی وقتی فردی از اصل ماجرا بی‌خبر است، نباید اتهام بزند یا تفرقه ایجاد کند.

وفاق کاملی بین همه ارکان نظام برای مقابله با دشمن وجود دارد

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه افزود: مثلاً وقتی ما با مشکل فنی مواجه هستیم و امکان انجام کاری وجود ندارد، نمی‌توانیم برویم در تلویزیون اعلام کنیم که «مردم! ما الان آمادگی نداریم»؛ در این‌صورت دشمن فوراً سوءاستفاده می‌کند و می‌گوید که «آمادگی ندارند، پس فرصت مناسبی است برای حمله». ما باید کار را انجام بدهیم، نه اینکه فقط اطلاع‌رسانی کنیم.

وی تصریح کرد: این کار، یعنی اصلاح و پیشبرد امور، از همان فردای عملیات در «وعدهٔ صادق ۱» شروع شد و تحول بزرگی هم شکل گرفت که شاید نمونه‌ای از آن را در پروژه «وعده صادق ۲» دیده باشید. حتی در مورد «وعده صادق ۲» هم اگر اختیار در دست نیرو‌های رزمی بود، می‌گفتند اجازه بدهید ما بتوانیم تا حدی به سطح فناوری «وعده صادق» برسیم و آن‌وقت همه مسائل را حل کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما صریحاً می‌فرمایید که دولت آقای پزشکیان مخالفتی با اصل «زدن»، کیفیت زدن، چرایی زدن و حد و مرز آن نداشته است؟ گفت: خیر؛ الحمدلله وفاق کاملی بین همه ارکان نظام برای مقابله با دشمن وجود دارد.

سردار نقدی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو عنوان کرد: وقتی وارد «وعدهٔ صادق ۱» شدیم، دیدیم که اصلاً طرف ما اسرائیل نیست؛ یعنی آنجا متوجه شدیم که ما با ناتو درگیریم؛ با آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن و رژیم صهیونیستی.

وی افزود: برآورد ما این بود که از لحاظ اطلاعاتی ظرفیت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و خیلی از کشور‌های اروپایی در اختیار رژیم صهیونیستی‌ است. رادار‌هایی که اطراف کشور ما پراکنده‌اند، همه دارند کار می‌کنند؛ یعنی رادار‌ها و دستگاه‌های شنود پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های همسایه و سفارتخانه برخی از این کشور‌ها در تهران که شنود‌هایی انجام می‌دهند، اطلاعات خود را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه ادامه داد: ماهواره‌های آن‌ها در اختیار اسرائیل است و دارند به رژیم صهیونیستی اطلاعات می‌دهند؛ روزانه ده‌ها فروند از پهپادهایشان بر فراز خلیج فارس رژه می‌روند و از فاصلهٔ ۴۵۰ کیلومتری عمق کشور ما را می‌بینند و اطلاعات را در اختیار صهیونیست‌ها قرار می‌دهند.

ماجرای کمک ناو‌های دشمن به اسرائیل در جنگ علیه ایران

سردار نقدی درباره کمک‌های آمریکا و ناتو به رژیم صهیونیستی عنوان کرد: این موارد در برآورد ما بود؛ یعنی اینکه آنها وارد جنگ مستقیم می‌شوند، جنگنده‌شان در آسمان حاضر می‌شود و پدافند و موشکی‌شان وارد عمل می‌شود؛ شش فروند ناو ضدموشک با سامانه‌های Aegis در مدیترانه صف‌آرایی و با موشک‌های ما مقابله کردند. در شب «وعدهٔ صادق ۱» ۲۷۰ فروند هواپیمای ناتو در آسمان اردن و سرزمین‌های اشغالی در پرواز بود.

وی ادامه داد: صادقانه بگویم که این اتفاق برآورد نشده بود؛ تمام سامانه‌های جنگ الکترونیک ناتو به آنجا آمد و تمام سیستم پدافند هوایی ناتو در یک منطقهٔ کوچک جمع شده بود؛ لذا معادله عوض شد.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تصریح کرد: ما باید خودمان را برای چنین جنگی آماده می‌کردیم؛ یعنی عملیات بعدی ما باید برای آن جنگ (جنگ با ناتو) آماده می‌شد، نه صرفاً برای جنگ با رژیم صهیونیستی.

اهمیت تجربه «وعدهٔ صادق ۱» برای قدرت‌افزایی ایران

وی ادامه داد: برای انجام این کار خیلی از تجهیزات ما باید دستخوش تغییرات می‌شد و نظام ناوبری چند ده هزار موشک و پهپاد تغییراتی می‌کرد که کار یک شب نیست. در عملیات «وعدهٔ صادق ۱» فهمیدیم که اگر بخواهیم وارد چنین عملیاتی شویم، چه کار‌هایی باید انجام دهیم.

سردار نقدی گفت: به‌حمدالله این فناوری‌ها را در اختیار داریم و دانشگاه‌های ما پشت سر این فناوری‌ها هستند؛ ما مثل رژیم صهیونیستی که از لحاظ تسلیحاتی به آمریکا وابسته است، به کشوری وابسته نیستیم. رژیم صهیونیستی صددرصد وابسته است و اگر چند روز از آمریکا و اروپا به آن‌ها مهمات نرسد، می‌میرند.

وقوع جنگ پیش‌بینی شده بود

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه عنوان کرد: وقوع جنگ پیش‌بینی شده بود و اطلاعات نظر داده بود، خودِ سردار سلامی هم در تمام ۱۵ روز قبل از آن، مدام در حال سفر به یگان‌های موشکی و پهپادی و انجام آماده‌سازی‌ها بود. یعنی این‌طور نبود که کسی نداند ممکن است چنین اتفاقی بیفتد.

وی ادامه داد:، اما اینکه چرا غافلگیر شدیم، باید گفت ما در نحوه عمل دشمن غافلگیر شدیم؛ تصور ما این نبود که مثلاً به خانه‌ها حمله می‌کنند، آن هم در حالی که زن و بچه در خانه هستند. تصور نمی‌کردیم دانشمند ما را با خانواده‌اش هدف قرار دهند. فکر نمی‌کردیم که مستقیماً به تأسیسات هسته‌ای یا مراکز موشکی حمله کنند. لذا، بعد از آن هم پاسخ لازم داده شد.

سردار نقدی ادامه داد: درباره حزب‌الله یک فضای دیگری است، اما اینکه بیایند در داخل ایران، دانشمندی را داخل خانه‌اش، با زن و بچه‌اش، شهید کنند… نه، این را اشتباه برآورد کرده بودیم. قبول داریم که غلط بود، وقتی اتفاق افتاد فهمیدیم که اشتباه بوده، ولی تا قبلش برآورد بر این اساس نبود.

وی افزود: اصل حمله پیش‌بینی شده بود؛ یعنی حمله به مراکز موشکی و هسته‌ای در برآورد‌ها لحاظ شده بود.

اگر سپاه آمادگی نداشت، چرا پاسخِ دشمن داده شد

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه در پاسخ به این سوال که آیا در این میان، هشدار داده نمی‌شد که مثلاً برآورد ممکن است اشتباه باشد؟ یا اینکه خطرات فراتر از این حد هستند و در ادامه این سوال که مثلاً من شنیدم آقای محرابی روز آخر گفته بود که «به خانه‌ها نروید، تخلیه کنید»؛ از این هشدار‌ها داده شده بود، گفت: گفته می‌شود این‌طور بوده، ولی ما دقیق نمی‌دانیم چقدر صحت دارد.

وی ادامه داد: نه، رد نمی‌کنم. ولی نمی‌توانم با دقت بگویم که حتماً چنین چیزی گفته شده است.

سردار نقدی تصریح کرد: اگر سپاه آمادگی نداشت، چرا پاسخ داده شد. تعدادی از پهپاد‌ها همان صبح وارد عمل شدند. با تدبیری که اتخاذ شده بود، قرار بود تا انتصاب فرماندهان جدید، دست به اقدام نزنند. در همان ساعت ۶ صبح، بچه‌هایی که در یگان‌ها آماده بودند، التماس می‌کردند که اجازه بدهند حمله کنیم. تدبیر این بود که فرماندهان جدید منصوب شوند، بعد با اشراف و تصمیم آنها، عملیات انجام شود.

حتی یکی از موشک‌های ما به اندازه بال مگس خط برنداشته است

سردار نقدی در پاسخ به این سوال که آیا به توان موشکی ما خسارتی وارد شده است یا خیر تصریح کرد: بگذارید واقعیتی را بگویم که اتفاق افتاده و ثبت در تاریخ باید شود: حتی یک خراش، یک خط باریک به‌اندازه پرِ مگس هم بر پیکر موشک‌های ما نیفتاده است. این را بنویسید، نگه دارید.

وی افزود: دشمنان، هرچه در توان داشتند، به میدان آوردند. تجهیز شدند، پیش‌بینی کردند، حتی احتمال به‌کارگیری سلاح‌های نوین را در نظر گرفتند. اما چه شد؟ هنوز نتوانسته‌اند تونل‌هایی را که حماس در غزه بنا کرده همان‌که تانک‌هایشان از روی آن رژه می‌روند از میان بردارند. آن تونل‌ها پابرجاست. تونل‌های ما که جای خود دارد.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تاکید کرد: هیچ‌یک از شهر‌های موشکی ما آسیبی ندیده است. اگر دری بسته شود، مسیر با لودر بازگشایی شده و دوباره شلیک آغاز می‌شود، مشکلی نیست. این مجموعه زنده است، پویاست، در حال دگرگونی و پیشرفت. هیچ‌چیز در جای روز نخست خود نمی‌ماند، همه‌چیز رو به جلوست.

وی ادامه داد: روزی در خرم‌آباد، سکوی پرتابی بر اثر حمله از مسیر خارج شده بود. آسیب دیده، گیر افتاده بود. مردی از راه رسید. بی آن‌که منتظر دعوتی باشد، گفت: «مشکل چیست؟ چطور می‌توانم کمک کنم؟» راننده و فرمانده را بیرون کشیدند، سکوی آسیب‌دیده را به پایگاه بردند، تعمیر کردند، دوباره جانش بخشیدند.

سردار نقدی گفت: آن مرد، صاحب یک شرکت جرثقیل بود. نه فقط امکانات، که دل و دست خود را هم به میدان آورد. جرثقیلش را از شهری دیگر آورد، خودش پشت فرمان نشست، خودش اپراتور شد، در حالی که هم کارگر داشت، هم راننده. اما این بار، نه وظیفه، که عشق او را به خط آورد.

جاسوس بودن رئیس یا اعضای دفترم دروغ محض است

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تاکید کرد: مسئولان دفتر من همه آزاد هستند و دستگیر نشده‌اند. همه مؤمن، متعهد و پاک هستند.

وی افزود: در پایان دههٔ ۷۰ و اوایل دههٔ ۸۰، به‌دلیل مسئولیت‌های شغلی‌ام، پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی بزرگ در اختیار ما قرار گرفت. این پرونده‌ها شامل شخصیت‌های بزرگ و دارای نفوذ اقتصادی بود که رسیدگی قضائی روی آنها انجام شد. برای حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت، این پرونده‌ها را پیگیری کردیم و در جریان رسیدگی برخی از این افراد از سوی جریان‌های سیاسی حمایت شدند.

سردار نقدی بیان کرد: شخصاً پرونده‌ها را به برخی مسئولان سیاسی ارائه و توضیح دادم و نسبت به ماهیت غیرسیاسی پرونده‌ها که موضوع آنها حقوق و منافع مردم بود تذکر دادم. با این حال، برخی جریانات سیاسی به‌دنبال پوشاندن موضوع و کاهش فشار افکار عمومی، تلاش کردند با اتهام‌زنی‌ها فضا را تغییر دهند.

وی ادامه داد: لازم به تأکید است که سوابق و روابط من روشن و شفاف است. پس از آن دوره نیز با تأیید مراجع امنیتی، مسئولیت‌های تراز اولی در نیرو‌های مسلح به من واگذار شد؛ بنابراین این‌طور نیست که مراجع ذی‌ربط از مسائل آگاهی نداشته باشند یا واقعیت‌ها را نادیده گرفته باشند؛ حقایق برای نهاد‌های امنیتی و مسئولین کاملاً مشخص است.

در مورد پیجر‌ها به حزب‌الله هشدار داده بودیم

سردار نقدی در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای نیروی قدس سپاه ادعا کرده بود که ما واسطه خرید پیجر‌ها برای حزب‌الله بوده است، گفت: این خلافِ واقع بود؛ اصلاً این‌طوری نبود.

وی افزود: اتفاقاً بچه‌های ما گفته بودند که پیجر‌هایی را داریم که بهتر است از آنها استفاده کنید. دوستانِ آنجا هم گفتند که پیجر‌های آنها پیشرفته‌تر یا ارزان‌تر است این اشتباه از سوی آنها بود.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تاکید کرد: در عین حال رژیمِ صهیونیستی در زمینهٔ خرابکاری و جاسوسی سرمایه‌گذاری زیادی کرده است، دانشگاه‌های خود رژیم که این علم و فناوری را ندارند که چگونه مواد منفجری بسازند که نه سگ تشخیص بدهند و نه دستگاه‌های پیشرفته شخیص در فرودگاه‌ها آن را تشخیص ندهند به نحوی که این منفجره از گیت فرودگاهی سه کشور عبور کرده بود ولی آنها تشخیص نداده بودند، در آنجا منفجر شود.

وی ادامه داد: این موضوع نیازمند کار تحقیقاتی مانند ساخت یک موشک است که این کار در دانشگاه آمریکا انجام می‌شود.

از عملکرد پزشکیان در زمان جنگ دفاع می‌کنم

سردار نقدی درباره عملکرد دولت چهاردهم حین جنگ تحمیلی اخیر گفت: تا زمانی که دولت سیر فعلی خط‌مشی‌اش را ادامه می‌دهد من از آن حمایت می‌کنم. البته ما به‌عنوان سپاه از همهٔ دولت‌ها حمایت کرده‌ایم، اما به‌صورت خاص از دولت فعلی تا روزی که این راه را دنبال می‌کند، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: عملکرد دولت در جنگ بسیار خوب بود و همراهی‌شان چشمگیر بود؛ بلافاصله به همهٔ استان‌هایی که درگیر جنگ شدند سفر کردم و حتی از یک فرمانده هم هیچ گله‌ای از مدیران کشوری نشنیدم. در طول جنگ همه بدون استثنا به من گفتند که «همه از ما حمایت کردند».

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تاکید کرد: بنابراین نباید بی‌انصافی کنیم و بخواهیم پیروزی را به نام خودمان تمام کنیم. این جنگ با این عظمت همراه با پیروزی بزرگ بوده و این دستاورد‌های بی‌نظیر فقط مال سپاه، ارتش، نیرو‌های مسلح یا نیروی انتظامی نیست؛ بلکه همه شریک این پیروزی هستند.

عملکرد تجهیزات و تسلیحات ساخت ایران در جنگ بهتر بود

سردار نقدی اظهار کرد: پدافند یک کار بسیار پیچیده است؛ حتی پیچیده‌تر از حوزه موشکی. زمانی که ما موشکی شلیک می‌کنیم، نقطه هدف ثابت است، اما در پدافند باید یک شیء کوچک، متحرک، در فاصله‌ای چندصد کیلومتری و با سرعت مافوق صوت را کشف، رهگیری و منهدم کنیم. این کار، نیازمند فناوری‌های فوق‌پیشرفته است.

وی ادامه داد: در جریان عملیات اخیر، فقط سپاه موفق شد ۴۳ فروند پهپاد پیشرفته رژیم صهیونیستی را سرنگون کند. آماری که من به آن اشراف دارم، نشان می‌دهد در مجموع، بیش از ۱۴۰ فروند پهپاد متخاصم توسط پدافند ایران هدف قرار گرفت.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه با تأکید بر بومی‌سازی توانمندی‌های دفاعی افزود: «آیا ما پدافند را از روسیه یا چین خریده‌ایم؟ خیر. سلاحی که در روز جنگ به کار می‌آید و دوام دارد، سلاح بومی است. از همان روز‌های نخست، رهبر معظم انقلاب بر خودکفایی دفاعی تأکید داشتند؛ حتی زمانی که رئیس‌جمهور بودند، محور این حرکت شدند و امروز به لطف همین رویکرد، به پیشرفت‌های بزرگی رسیده‌ایم.

سردار نقدی درباره برخی شایعات پیرامون ناکارآمدی سامانه‌های وارداتی نیز تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود سامانه‌هایی مانند اس -۳۰۰ عمل نکردند، در حالی‌که سامانه‌های بومی بهتر عمل کردند، حرف درستی است. سامانه‌های داخلی هم بهتر عمل کرده‌اند، هم تغییرپذیر و قابل ارتقا هستند. این سامانه‌ها با شرایط روز هم‌خوان شده و روزبه‌روز در حال به‌روزرسانی هستند. این مزیت مهمی است که فقط در فناوری بومی می‌توان به آن دست یافت.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه خاطرنشان کرد: ما در جنگ اخیر فقط با نیروی هوایی اسرائیل مواجه نبودیم؛ آمریکایی‌ها نیز وارد میدان شدند. این‌طور نبود که فقط یک روز درگیر باشند. دشمن ضربه سختی خورد و ما ثابت کردیم که با اتکا به توان داخلی، می‌توان در برابر پیشرفته‌ترین دشمنان ایستادگی کرد.

تعداد پرتابگر‌های موشکی ما بیشتر از روز ۲۳ خرداد است

سردار نقدی در پاسخ به سوالی که آیا از ترور فرماندهانی مانند سردار رشید یا سردار باقری شوکه نشدید اظهار کرد: خیر مشابه اتفاقی بود که در انقلاب اتفاقات مشابه آن را بسیار دیده بودیم نسل ما که بسیار از این اتفاقات دیده است. شوک به نسل ما هنگام وارد شد که در هفت شهریور سال ۶۰، یک مرتبه نخست وزیر و رئیس جمهور را از دست داد.

وی افزود: ما در روزی که فرماندهان هدف قرار گرفتند در قرارگاه حضور داشتیم و با یگانه‌ها تماس می‌گرفتیم و آنها اصرار داشتند تا شلیک‌ها زودتر انجام شود؛ لذا آنها را برای هنگامی که باید عملیات انجام شود آماده کردیم.

سردار نقدی تاکید کرد: هیچکدام از نیرو‌ها یا فرماندهان مواضع خود را ترک نکرده بودند و همه نیرو‌ها بر شلیک اصرار داشتند. کما اینکه روز آخر هنگامی که به آنها فرمان قطع آتش دادیم آنها بر ادامه شلیک اصرار داشتند.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه خاطرنشان کرد: نیرو‌های رزمنده ما دارای روحیه فوق العاده بالا به همراه معنویت بالا هستند. یعنی واقعاً رزمندگان ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه هیچ چیزی کمتر از دفاع مقدس ۸ ساله نداشتند. به نحوی که هیچ جا ما خبری از ضعف نشنیدیم.

وی ادامه داد: نمونه آن هنگامی بود که به شهر‌های موشکی ما حمله می‌کردند و درب آن را مسدود می‌کردند نیرو‌های ما بلافاصله در پاسخ به این اقدام، در شهر‌های موشکی را بازگشایی کرده و موشک‌ها را به سوی دشمن شلیک می‌کردند.

سردار نقدی در پاسخ به ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر انهدام توانمندی موشکی ایران به همراه پرتابگر‌های موشکی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد که آنها ادعا کردند نه تنها اشتباه بود بلکه حتی ۳ درصد از پرتابگر‌ها را هم نتوانستند منهدم کنند.

وی افزود: سکوی پرتاب موشک متکی به کشنده است که چند هزار فروند از آن در اختیار مردم عادی قرار دارد. فناوری این سکو به قدری بومی است که می‌توان آن را در یک کارگاه آهنگری تولید کرد.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه گفت: دانش، فرمول و همه مختصات طراحی و ساخت پرتابگر‌های موشکی ما ۱۰۰ بومی است و هیچ خلأ در این زمینه وجود ندارد حتی سکو‌های ما بیشتر از روز ۲۳ خرداد است.

وی ادامه داد: فناوری طراحی و ساخت سکو‌های موشکی یا همان پرتابگر‌های موشکی به قدری بومی شده و در اختیار متخصصان ما قرار دارد که می‌توانیم ۱۰ هزار فروند از این سکو‌ها را به راحتی تولید کنیم.

۵۰ کشور برای اسرائیل جاسوسی می‌کنند

سردار نقدی درباره چرایی اشراف اسرائیل در جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران عنوان کرد: ابتدا باید گفت که اسرائیل از امکانات بسیار وسیعی برخوردار است؛ دست‌کم ۵۰ کشور برای آن جاسوسی می‌کنند و اطلاعات را در اختیارش قرار می‌دهند.

وی افزود: ماهواره‌های آمریکا و اروپا در اختیارش قرار دارد و سامانه‌ها و تجهیزات تجاری جهانی که در کشور ما هم به‌کار رفته‌اند از تلویزیون‌های هوشمند تا سوئیچ‌های مخابراتی می‌تواند به ابزار شنود و رصد تبدیل شود.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه گفت: شرکت‌هایی مانند زیمنس یا سیسکو که در برخی مراکز سوئیچ مخابراتی ما حضور دارند، وقتی اطلاعات از طریق تجهیزات آنها عبور می‌کند، امکان شنود فراهم می‌شود؛ شنود خطوط تلفن و اطلاعات مخابراتی کار سختی نیست وقتی سوئیچِ مقصد یا مسیر اطلاعات تحت کنترل باشد.

وی ادامه داد: در واقع امکانات جهانیِ رژیم صهیونیستی فوق‌العاده است؛ مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ دنیا که سهامدارانی با گرایش‌های صهیونیستی در آنها وجود دارد قطعات و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی تولید می‌کنند که در سراسر جهان توزیع می‌شود.

سردار نقدی بیان کرد: بسیاری از این ابزارها، مثل همان پیجر‌هایی که در لبنان جاسازی و منفجر شدند، نه فقط برای انفجار بلکه برای جاسوسی و شنود طراحی می‌شوند. بیشترین حجمِ جمع‌آوری اطلاعات آنها الکترونیکی و اپتیکی است و عنصر انسانی در آن نقش کمتری دارد؛ البته عامل انسانی وجود دارد، اما کمتر و عمدتاً در نقش‌هایی غیرعملیاتی به‌کار گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر سری به نقشه‌ها و ظرفیت‌های شنود سرویس ۸۲۰۰ بزنید، متوجه می‌شوید آنها تأسیساتی به‌عظمت یک شهر دارند که سرور‌ها و سامانه‌های شنود در آنها متمرکز است. از رؤسای جمهور تا نخست‌وزیران و فرماندهان ارتش کشور‌های اروپایی، مواردی بودند که در اشراف اطلاعاتی این رژیم قرار گرفته‌اند. بنابراین؛ فرار از ضعف‌ها نیست؛ عامل انسانی هم بوده، اما کارکرد اصلی آن در پهنه‌ی عملیات الکترونیک و سیستمی است.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تاکید کرد: بنابراین؛ نباید این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که ما بی‌خبر بودیم یا نسبت به نفوذ و جاسوسی بی‌اطلاع؛ واقعیت این است که اشراف اطلاعاتی ویژه‌ی دشمن، ترکیبی از ابزار‌های تکنولوژیک جهانی، منابع خارجی و برخی عناصر انسانی است و ما با این واقعیت مواجه بودیم.

چرایی انتخاب پایگاه العدید برای انتقام

سردار نقدی درباره علت انتخاب پایگاه العدید برای عملیات انتقام علیه آمریکا گفت: ما باید جایی را انتخاب می‌کردیم که معنا و پیام روشنی داشته باشد. پایگاه "العدید" مقر فرماندهی کل نیرو‌های آمریکا در منطقه است؛ بزرگ‌ترین پایگاه فرماندهی ایالات متحده در خارج از خاک آمریکاست. انتخاب این نقطه، یعنی اعلام حضور با اقتدار در میدان. یعنی اگر قرار باشد تجاوزی صورت بگیرد، این پاسخ ماست. این انتخاب، تصمیمی هوشمندانه و درست بود.

وی افزود: هیچ هدفی اهمیت و ارزش «العدید» را نداشت. اینجا مقر اصلی فرماندهی آمریکا در منطقه است؛ همان جایی که بسیاری از جنگ‌ها در طول دهه‌های اخیر از آن هدایت شده‌اند.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه در پاسخ به این سوال که آیا به قطری‌ها اطلاع دادیم، عنوان کرد: دیگر آن بخش مربوط به سیاسیون است؛ ما فقط کار خودمان را انجام می‌دهیم و موشک را می‌زنیم. این موضوعات را دیگر آنها بهتر می‌دانند که چه باید بکنند.

وی ادامه داد: وقتی تصمیمی در این سطح گرفته می‌شود، طبیعی است که مسئولان سیاسی در جریان قرار می‌گیرند. آنها باید خودشان را برای پاسخگویی، حفظ روابط، و کار‌های دیپلماتیک آماده کنند. کار آنها نسبت به عملیات نظامی، از نظر فنی و عملیاتی، ساده‌تر است.

سردار نقدی در پاسخ به این سوال که آیا زدن "العدید" یا پایگاه‌های دیگر آمریکا در منطقه، تکنیکی آسان‌تر از حمله به اسرائیل است، تصریح کرد: بله، خیلی ساده‌تر است. اسرائیل ۱۳۰۰ کیلومتر فاصله دارد و تقریباً همه‌ی سامانه‌های پدافندی دنیا در آنجا متراکم شده‌اند. اما پایگاه‌های آمریکا در منطقه آن‌قدر پدافند ندارند و آسیب‌پذیرتر هستند.

وی افزود: این پایگاه‌ها در فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری ما هستند و حتی می‌شود از روش‌های فریب استفاده کرد؛ مثلاً راکت‌های بسیار ارزان و بی هدایت را شلیک کنیم تا پدافند آنها را درگیر کنیم و سپس موشک اصلی را لابه‌لای آنها شلیک کنیم.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه عنوان کرد: فاصله با اسرائیل زیاد است. راکت را نمی‌شود تا آن‌جا پرتاب کرد، چون ممکن است خطای آن چند صد کیلومتر باشد و بخورد به افراد بی‌گناه یا مناطقی که نباید هدف قرار بگیرد. اما وقتی هدف نزدیک است، مثلاً خطا در حد چند صد متر است و وقتی پایگاهی چند کیلومتر وسعت دارد، شما اگر وسط آن را هدف بگیری، به هیچ غیرنظامی آسیبی نمی‌رسد.

وی ادامه داد: می‌توان انبوهی از راکت‌های ارزان را شلیک کرد. اگر دو سه سری پدافندشان را مجبور به شلیک کنیم، باید بعدش بروند دوباره خط تولید موشک‌های پدافندی‌شان را راه بیندازند؛ چون آسیب‌پذیری‌شان در این مناطق بسیار بالاست.

سردار نقدی با بیان اینکه این یعنی آمریکا در منطقه برای ما «در دسترس‌تر» از اسرائیل است، گفت: بله، خیلی در دسترس‌تر است. با ابزار‌های خیلی ابتدایی هم می‌توان آمریکا را در اینجا زیر فشار شدید قرار داد. آمریکا در منطقه بسیار آسیب‌پذیر است.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که اساساً آمریکا توان ورود به یک جنگ بزرگ را ندارد. اگر برآورد راهبردی کنید از وضعیت اقتصادی‌اش، امنیت داخلی، اعزام ارتش به ایالت‌های مختلف، روابطش با همسایگان و روابط بین‌الملل همه اینها را که کنار هم بگذارید، می‌بینید آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند وارد یک جنگ تمام‌عیار شود.

وی ادامه داد: آمریکا می‌خواهد در یک جا ورود کند، ضربه بزند و سریع از صحنه خارج شود؛ این منطقِ آنان است. این جنگ، جنگِ اسرائیل نیست؛ اسرائیل ابزار و عامل است، اما این «جنگِ آمریکا» ست. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع) فرمودند، اسرائیل و آمریکا جلو افتادند و تحریک کردند به یمن نگاه کنید؛ آمریکا وارد شد، متحمل خسارت شد و عقب‌نشینی کرد. پنج ناو هواپیمابر آمریکا وارد دریای سرخ شدند، اما همگی آسیب دیدند و مجبور به ترک منطقه شدند؛ در تاریخ چنین رویدادی برای آمریکا بی‌سابقه بود.

سردار نقدی تصریح کرد: اگر مولفه‌های قدرت آمریکا را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که آنان دیگر توان یا تمایل ورود به یک جنگ تمام‌عیار را ندارند. برای نمونه درگیری‌های قبلی آمریکا نشان می‌دهد هزینه‌های هنگفتی متحمل شده‌اند؛ افغانستان هزینه‌ای در حد هزار‌ها میلیارد دلار، عراق چند هزار میلیارد دلار اعداد و ارقام رسمی نیز بر این فشار اقتصادی تأکید دارند.

وی افزود: حال اگر کشور‌هایی مانند ایران وارد یک درگیری بزرگ شوند، رقمی چندبرابر این هزینه‌ها نیاز است؛ بنابراین عملاً ورود آمریکای امروز به یک جنگ وسیع امکان‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه نیست.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه در جنگ ۱۲ روزه گفت: در واقع دولت و قدرت اسرائیل امروز در بسیاری از مسائل نقش نیابتی آمریکا را ایفا می‌کند؛ فرماندهی و هدایت راهبردی در این درگیری‌ها در واقع متعلق به آمریکا است. جنگ فعلی را باید بیش از آنکه جنگی متعلق به اسرائیل بدانیم، جنگِ مداخله‌گر و راهبردی آمریکا ارزیابی کرد.

هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند

سردار نقدی درباره موضع آتش‌بس تاکید کرد: زیر آتش‌های سنگین، بچه‌ها سکوی پرتاب‌ها را از داخل تونل بیرون می‌آوردند و شلیک می‌کردند، در حالی که کاملاً در معرض خطر بودند. با این حال، این همه شلیک موفق و ضربه‌ای که به رژیم صهیونیستی وارد شد، در تاریخش سابقه نداشته است.

وی افزود: فرمانده نیروی هوایی‌اش هدف قرار گرفت، ستاد ارتشش خورد، مرکز اصلی تحقیقات و فناوری دفاعی‌اش مورد اصابت قرار گرفت. مراکزی که قطعات تجهیزات نظامی را تعمیر می‌کردند، آسیب دیدند؛ هزینه‌ی این مراکز، بسیار بیشتر از یک هواپیماست. پالایشگاهش از بین رفت، مراکز اطلاعاتی‌اش نابود شدند. حتی موساد، که در عملیات‌های قبلی فقط کنار آن ضربه خورده بود، این بار خودِ ساختمانش مستقیماً هدف موشک قرار گرفت.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه درباره علت پذیرش آتش‌بس عنوان کرد: باید با تدبیر باید جلو رفت. ببینید، ما درخواست آتش‌بس نکردیم. از سمت فرماندهان ما در میدان، هیچ‌وقت گفته نشد که بروید و درخواست آتش‌بس بدهید. ما مشکلی نداشتیم، فشار تحمل می‌شد. نیرو‌ها سرپا بودند.

وی در پاسخ به اینکه آیا او با آتش‌بس موافق بوده است، افزود: به نظر من، ما می‌توانستیم خیلی بهتر عمل کنیم. تجربه‌های بزرگی به دست آمده بود، و حیف‌مان می‌آمد این تجربه‌ها را نیمه‌کاره رها کنیم. ولی اگر تصمیم بر ادامه گرفته می‌شد، ما آماده ادامه دادن بودیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم.

سردار نقدی ادامه داد: اتفاقاً در میدان، بحث بر سر این بود که کجا را دقیق‌تر بزنیم؟ چطور بفرستیم؟ چه کاری بهتر جواب می‌دهد؟ یعنی چیز‌هایی به دست آمده بود که می‌شد مرحله بعد را خیلی مؤثرتر پیش برد.

وی افزود: نگویید که من موافق آتش‌بس بودم یا نبودم. حتماً تصمیمی که گرفته شده با تدبیر بوده. فرماندهان ما، شورای امنیت ملی، اینها همه آدم‌های باتدبیری هستند. آدم‌های ترسویی نیستند. تمام این فرماندهان، انسان‌هایی شجاع و بااراده‌اند. من در هیچ‌کدامشان ترس ندیدم.

این فرمانده ارشد نیرو‌های مسلح ادامه داد: مثلاً خود سردار سلامی، از همان روزی که فرمانده سپاه شد، درگیر جنگ بود؛ از ماجرای شهادت حاج قاسم، تا چند ماه بعدش که حوادث بزرگی اتفاق افتاد، تا همین درگیری اخیر. او مدام در میدان جنگ بود، در نقاط مختلف درگیرِ مقابله با آمریکا. من در هیچ‌یک از قرارگاه‌ها، حتی یک نشانه ضعیف از ترس یا نگرانی در او ندیدم. با شجاعت کامل، درگیر صحنه بود.

سردار نقدی در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند که آقای باقری یا آقای رشید از جنگ فرار می‌کردند، آیا این حرف صحیح است، خاطرنشان کرد: نه، این‌طور نیست. دلایلی که برای تصمیم‌گیری ارائه شد، دلایل فنی بوده. این افراد، اهل جنگ‌اند. مثلاً شهید علی رشید، از پیش از انقلاب در زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری، در شکنجه‌گاه شاه بوده. چنین آدمی را چطور می‌شود این‌قدر راحت متهم کرد که از درگیری فرار می‌کند؟

وی افزود: او از همان ابتدای انقلاب تا الان، در وسط میدان بوده. کسی نیست که بشود با چند جمله ساده زیر سوالش برد.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه درباره نحوه پذیرش آتش‌بس عنوان کرد: بالاخره با سپاه مشورت می‌شود. یکی از اعضای سپاه در شورای عالی امنیت ملی حضور دارد و مورد مشورت قرار می‌گیرد و نظر می‌دهد. زمانی که شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد آتش‌بس را مطرح کرد، نظر یکی از اعضای سپاه هم موافق آتش‌بس بود، بله. نظر سپاه مخالف نظر شورای عالی امنیت ملی نبوده است.

وی افزود:، اما رده‌های صف، رزمنده‌ها، فرماندهان میدانی ما، همه‌شان پیگیر ادامه عملیات بودند. هیچ‌کدامشان ضعف نداشتند، هیچ خواهش یا درخواستی برای آتش‌بس نداشتند. اما خب، وقتی فرماندهان تصمیم می‌گیرند، باید تبعیت شود.

سردار نقدی گفت: ما در گذشته دیده‌ایم که برخی مسئولین، حتی وقتی رهبر معظم انقلاب مسیر و خط روشن را مشخص می‌کردند، با آن زاویه می‌گرفتند. همه‌مان دیده‌ایم که دولت‌ها این‌گونه بوده‌اند، رفتارشان را به یاد داریم. اما الان با چنین مسئولینی مواجه نیستیم؛ نه در سپاه، نه در دولت. امروز کسی زاویه‌ای با سیاست‌های کلان نظام ندارد.

پیروزی ایران در جنگ با اسرائیل قاطع بود

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه بیان کرد: ما تو این جنگ پیروز شدیم؛ ما پیروزیم و پیروزی‌مان قاطع بوده است. حزب‌الله بسیار مقتدر و سرِ جای خود است. شما این القائات رسانه‌های صهیونیستی را توجه نکنید. در جنگ، فرماندهان نظامی مرتب هدف قرار گرفتند و شهید شدند؛ همه فرماندهان لشکر ما شهید شدند، لشکر‌ها فروپاشیده نشدند.

وی افزود: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر در یک روز ۲۷ نماینده مجلس را زدند رئیس قوه قضاییه هم هدف قرار گرفت؛ اما ساختار مستحکم حزب‌الله به این سادگی نیست که مثلاً با کشته شدن یک نفر از بین برود. اصلاً این‌طور نیست؛ این القا کار دشمن است.

سردار نقدی گفت: ببینید، این جنگ چند لایه دارد. یک لایه‌اش تاکتیکی است. آنها آمدند، چند تا عملیات کردند، موشک زدند، فرمانده شهید کردند — اینها واقعیت‌هایی است که انکار نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: این از جنس کربلای چهار نبود؛ این از جنس کربلای پنج و والفجر۸ بود. جنگ لایه‌های متفاوتی دارد؛ یک لایه‌اش تاکتیکی است. در لایه تاکتیکی زدیم و خوردیم؛ تا دلتان بخواهد زدیم. خودشان هم از ضربه‌هایی که خوردند، شگفت‌زده شدند.

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تصریح کرد: بورس تل‌آویو موشک خورد، رفت سمت زیرساخت‌ها، به زیرزمین ضربه زد؛ به ساختمان‌ها نخورد، به اطراف رفت و به سرور‌ها اصابت کرد اینها اتفاق افتاد. حالا جزئیات زیادی از این گزارش‌ها منعکس نشده است. من اصلاً کاری به جزئیات تاکتیکی ندارم؛ در لایه تاکتیکی ما زدیم و ضرباتی وارد شد.

وی افزود: اما جنگ فقط لایه تاکتیکی نیست؛ جنگ لایه راهبردی هم دارد. در لایه راهبردی، رژیم صهیونیستی شکست فاحش خورد. تمام تلاش ۷۶ ساله‌شان این بوده که از لحاظ جمعیتی بر فلسطینی‌ها تفوق پیدا کنند؛ ۷۶ سال زحمت کشیدند تا به نقطه برابری برسند. حالا چه شد؟ نه تنها هیچ‌کس از دنیا رغبت ندارد برگردد و انتخاب کند که به آنجا برود، بلکه مهاجرت معکوس شکل گرفته است.

سردار نقدی ادامه داد: صد‌ها هزار نفر رفتند. روزی که جنگ را شروع کردند، خروج از سرزمین‌های اشغالی رسماً ممنوع شد و جریمه گذاشتند. قیمت بلیط کشتی از حیفا به قبرس که ۱۷ دلار بود، شد ۵۰۰۰ دلار. قایق‌های تفریحی و ماهیگیری شدند قایق‌های مسافرکش برای بردن مخفیانه مردم به قبرس. خیلی‌ها دیگر بازنمی‌گردند. این شکست راهبردیِ آنان بود. آنها در یک مبارزه نفس‌گیر برای حفظ جمعیت بودند؛ حفظ جمعیت برایشان حیاتی است و این ضربه، شکست راهبردی‌شان را رقم زد.

آیا دوباره جنگ می‌شود؟

معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه تصریح کرد: اگر دشمن ببیند می‌تواند به هدفش به‌سادگی دست پیدا کند، حمله ادامه پیدا می‌کند. اما اگر ما شرایط بازدارندگی را برقرار کنیم، حمله رخ نخواهد داد. ما باید اهداف دشمن را از دسترس او دور نگه داریم؛ یعنی اهدافی که دشمن به آنها طمع دارد مثلاً فرماندهان یا شخصیت‌های برجسته ما اگر در دسترس نباشند و نتواند آنها را پیدا کند، جنگ شکل نمی‌گیرد. اگر تاسیسات موشکی و خطوط تولید ما در دسترس نباشد، آنها چه می‌زنند؟

وی افزود: پس بازدارندگی دو رکن دارد: یکی اینکه اهدافی را که دشمن طمع دارد، از دسترسش دور کنیم تا نتواند آنها را پیدا و هدف قرار دهد؛ دوم اینکه هزینه‌های پاسخ ما باید خیلی خیلی سنگین‌تر از دستاورد‌های طرف مقابل باشد. این تصمیم باید در دست ما باشد.

سردار نقدی در پایان گفت: علاوه بر این، آسیب‌های جدیدی هم کشف شده که امروز با آنها مواجهیم؛ یعنی اتفاقات خیلی بزرگ‌تری ممکن است برایشان رخ بدهد؛ آمریکایی‌ها هم به همین ترتیب با مسائل روبه‌رو خواهند شد.

