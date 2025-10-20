معاون نظارت دیوان عالی کشور:
طولانی شدن دادرسی مشکلات متعددی را برای طرفین دعوا ایجاد میکند
معاون نظارت دیوان عالی کشور بر تعیین تکلیف پروندههای بدون وقت، وقت بدون اقدام و پروندههای بلا اقدام تاکید کرد و گفت: قضات با بررسی دقیق مستندات پرونده و شناسایی علت بلا اقدام ماندن آنها، از تضییع حقوق افراد جلوگیری و باعث تسریع در رسیدگی شوند.
به گزارش ایلنا، عبدالحمید مرتضوی بریجانی معاون نظارت دیوان عالی کشور بر تعیین تکلیف پروندههای بدون وقت، وقت بدون اقدام و پروندههای بلا اقدام در جهت کاهش اطاله دادرسی در محاکم تاکید کرد.
وی ادامه داد: در این رابطه طی مکاتبه با دادگستری برخی حوزههای قضایی تاکید شده است که در خصوص پروندههای بدون وقت، مراتب به شعب مربوط اعلام و پروندهها سریعا تعیین تکلیف شوند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با بیان اینکه اطاله دادرسی یکی از معضلات و چالشهای اساسی در سیستم قضایی است، تصریح کرد: طولانی شدن دادرسی مشکلات متعددی را برای طرفین دعوا ایجاد میکند، لذا قضات با بررسی دقیق مستندات پرونده و شناسایی علت بلا اقدام ماندن آنها، از تضییع حقوق افراد جلوگیری و باعث تسریع در رسیدگی به پروندهها شوند.
مرتضوی همچنین تعیین سقف زمانی برای رسیدگی، ایجاد پروندههای الکترونیک و تخصصیسازی شعب را در جهت کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار داد و گفت: با تقویت منابع انسانی و آموزش قضات، بازنگری در آیین دادرسی، تدوین رویههای یکدست و وحدت رویه موثر، میتوان به کاهش چشمگیر زمان رسیدگی و تحقق عدالت قضایی به نحو مطلوب دست یافت.
معاون نظارت دیوان عالی کشوردر پایان با اشاره به تاکیدات رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر نظارت بر عملکرد محاکم در راستای اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی خاطرنشان کرد: نظارت و ارزیابی آراء قضات از طریق سامانه و به صورت مستمر و یا از طریق بازدید میدانی از محاکم صورت میگیرد و میزان نقض آراء، آمار پروندههای موجود، مختومه، اوقات دادرسی و میانگین زمان رسیدگی در محاکم و در راستای اجرای شاخصهای ارزیابی موجود از جمله اتقان آراء، رضایتمندی مراجعین و… مورد ارزیابی قرار میگیرد.