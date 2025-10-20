خبرگزاری کار ایران
کیفرخواست پرونده مفقودی «سما جهانباز» در دادسرای شیراز صادر شد

کیفرخواست پرونده مفقودی «سما جهانباز» در دادسرای شیراز صادر شد
دادستان شیراز با اتمام تحقیقات در پرونده مفقودی «سما جهانباز» از صدور کیفرخواست این پرونده خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، کامران میرحاجی اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات پرونده مفقودی سما جهانباز دختر گمشده در شیراز در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز، کیفرخواست این پرونده صادر و پرونده برای صدور تصمیم نهایی به دادگاه کیفری یک شیراز ارسال شد.

وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده اتهام علیه یک مظنون ۳۵ ساله محرز تشخص داده شده است، گفت: کیفرخواست صادره با اتهام دعوت شبانه فرد مفقود به بیرون موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.

دادستان شیراز تصریح کرد: در این پرونده تحقیقات گسترده و جامعی در دستور کار مقام قضایی و پلیس آگاهی قرار گرفت و افراد مظنون متعددی با توجه به ابعاد موضوع بازداشت و تحقیقات در خصوص آنان انجام شد که این افراد پس از رفع ظن با قرار تأمین مناسب آزاد شدند.

میرحاجی تصریح کرد: ادامه رسیدگی به پرونده مذکور در محاکم کیفری یک استان فارس انجام خواهد شد.

 

