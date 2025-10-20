الیاس حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرکت نکردن دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست شرم‌الشیخ، گفت: درباره اینکه چرا ایران در این نشست شرکت نکرد و دولت نظر کارشناسی‌اش را داشت و وزارت خارجه تحلیلی بر موضوع داشت، این مطالبات به نهادهای بالادستی ارائه شد و تصمیم در آنجا گرفته شد و طبیعی است که دولت هم بر اساس تصمیماتی که گرفته می‌شود، عمل می‌کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خاطرنشان کرد: یک نظر هم بر این بود که آنجا یک سیرکی بیش نیست و آقای ترامپ آنجا یک مراسمی را تشکیل داده و ابتکار عمل دست خودش است. اول و آخر ماجرا دست خودش است. ترکیب و اجرا دست خودش است و آنجا می‌خواهد جشن عروسی بر پا کند و اعلام پیروزی مطلق داشته باشد و بگوید دنیا فقط در دست اوست و با اشاره انگشت آن می‌چرخد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس حضور کشور مستقلی مانند ایران که همیشه، چه در همین سه ماه قبل چه در رابطه با برجام و اسنپ بک آسیب‌های جدی از آمریکا دیده است و در طول تاریخ لحظات و صحنه‌های مختلف مرتب آمریکایی‌ها به ما لطمه و ضربه زدند و مرتب بدعهدی و نامردی کردند، در جایی که ابتکار عمل دست آن‌هاست خیلی وجاهت و مناسبتی ندارد و نتیجه‌ای هم ندارد.

حضرتی گفت: نه اینکه از اجلاس‌های بین المللی فرار کنیم و دور باشیم. همین جنبش عدم تعهد جلسه‌ای داشت که بالای ۱۵۰ کشور عضویت داشتند و ایران هم در آن حضور داشت و جزء صحنه گردانان جنبش عدم تعهد است. یک ماه نشده است که رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه در جلسات سازمان ملل حضور پیدا کردند. یک هفته آنجا بودند و در تمامی جلسات حاضر شدند.

وی با بیان این که ما مرد گفت‌‌وگو و اهل گفت‌‌وگو هستیم، عنوان کرد: سیاست ما هم همچنان با دنیا و کشورهای مختلفی که دوست هستند به مراتب بهتر است و با باز هم با کشورهایی که در حق ما نامردی کردند، مانند همین کشورهای اروپایی در حال گفت‌وگو و صحبت خواهیم بود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: ما در گفت‌وگو را هیچ وقت نبستیم ضمن این که همیشه آماده بودیم تا از استقلال، حیثیت، مملکت و مردم دفاع کنیم. چیزی که مهم‌تر از همه چیز است این است که مردم باید به دور از این مشکلات جاری که وجود دارد همبستگی خودشان را به عنوان راهبرد اصلی در دفاع از ایران حفظ کنند.

