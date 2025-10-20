به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن‌زاده در گفت‌وگویی، با اشاره به فعالیت گشت‌های سپاه و بسیج در زمان دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: با توجه به آمادگی‌ها و تمرینات نیرو‌های ما، در آن دوران مجموعه‌ای از گشت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، گشت‌های پیاده، موتوری، خودرویی و ترکیبی، و ایست و بازرسی‌ در مکان‌های مختلف همچون بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی، میادین، محلات، ارتفاعات شمالی و حتی حاشیه تهران فعال شدند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با تشریح مکانیزم اجرای این طرح‌ها گفت: در سطح شهر تهران با کمک نیرو‌های بسیجی در حوزه‌ها، پایگاه‌ها و گردان‌های آن، موفق به اجرای این طرح جامع شدیم که دارای مراحل مختلفی است و برای آینده نیز تمهیدات لازم را اندیشیده‌ایم.

وی درباره تداوم فعالیت گشت‌های بسیج عنوان کرد: هم‌اکنون تعداد این گشت‌ها محدود شده و نسبت به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کاهش یافته است، اما نیرو‌ها کاملاً آماده هستند و حضور فعالی دارند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: امروز مأموریت اصلی تیم‌های سازمان‌یافته بسیجی، کمک به مردم، یاری‌رسانی به نیروی انتظامی و کنترل شرایط در محلات، معابر و نقاط ورودی و خروجی است.

سردار حسن‌زاده در ادامه با اشاره به تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: ما طرح‌های‌مان را کامل‌تر و این طرح‌ها را برای مراحل و شرایط مختلف، تمرین کرده‌ایم.

وی افزود: با توجه به تجربیات، سناریو‌های مختلفی را پیش‌بینی و برای هر حالتی خود را آماده کردیم. اقدامات ما از مردم‌یاری و خدمات شهری گرفته تا مقابله سخت با هر گروه مسلحی که بخواهد در تهران کوچکترین ناامنی ایجاد کند را شامل می‌شود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تأکید کرد: امروز از نظر تمام شئونات مربوط به دفاع از انقلاب اسلامی در مقابله با تهدیدات نرم و سخت، به مراتب وضعیت آمادگی، طرح‌ها، تجهیزات و امکانات‌مان برتر و فراتر از قبل و به‌خصوص پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.

سردار حسن‌زاده تصریح کرد: مردم ما خیالشان راحت باشد؛ زیرا سپاه، بسیج و نیرو‌های مسلح، خود را فدایی این ملت می‌دانند و حتماً در مقابل هر تهدیدی با آمادگی کامل می‌ایستند و اجازه نخواهند داد که امنیت و آرامش مردم ما توسط ضدانقلاب و دشمنان به هم بخورد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: ما خود را در مسیر دفاع از ملت، انقلاب و کشورمان فدا خواهیم کرد و به فدایی‌بودن برای این ملت باعظمت افتخار می‌کنیم.

انتهای پیام/