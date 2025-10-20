سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از جنگ ۱۲ روزه اخیر و عوامل پیروزی کشورمان گفت: اصلی‌ترین عنصر پیشرفت انقلاب اسلامی انسان‌های مصمم، با ایمان و شهادت‌طلب هستند. ما در این دوران ۴۶ ساله انقلاب فراز‌های زیادی را طی کردیم. در این فراز و نشیب‌ها پیروزی‌های بزرگ داشتیم اما عدم موفقیت هم داشته‌ایم. با این حال در هر مرحله‌ای مثل دفاع مقدس، سرداران بزرگی مثل شهید عزیز حاج عباس نیل‌فروشان، شهید زاهدی، شهید باکری، شهید بروجردی، شهید همت و شهید متوسلیان حضور داشتند.

چون شهدای ما با اخلاص بودند خداوند پیروزی را نصیبشان کرد

وی ادامه داد: این عزیزان با مشعلی نورافشان راهبر مسیر رزمندگان اسلام بودند و چون انسان‌های با اخلاص، با اراده و معتقدی بودند و از قابلیت‌های بالایی برخوردار بودند خداوند سبحان هم پیروزی را نصیب آن ها کرد. امام علی علیه السلام می‌فرمود وقتی خداوند سبحان صدق ما را دید بر دشمن ذلت را فرود آورد و پیروزی را نصیب ما کرد.

اگر ما واقعا وفادار به آرمان‌های شهدا باشیم، می‌توانیم مراحل پیروزی را تداوم دهیم

این فرمانده نظامی با بیان اینکه این اخلاص و پایمردی رزمندگانی مثل شهید نیل‌فروشان بود که ما در دفاع مقدس، در جبهه مقاومت، در محضر سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و دیگر عزیزان مثل شهید بزرگوار سید حسن نصرالله به پیروزی‌ها بزرگ رسیدم، تصریح کرد: این مسیر به اذن الله ادامه دارد. اگر ما واقعا وفادار به آرمان‌های شهدا باشیم، می‌توانیم این مراحل پیروزی را تداوم دهیم و جلو برویم. همانطور که مستحضر هستید در انقلاب ما ارزش‌های انسانی اصل است، در اساس انقلاب ما مسئله عدالت، انسانیت و یاری به مستضعفین نهفته است.

سردار ایزدی در تشریح اقدامات شهید نیل‌فروشان اظهار کرد: وقتی شهید نیل‌فروشان در فلسطین خدمتگزار مردم رنج کشیده بودند، برای خدمت به محرومین و کمک به رزمندگان فلسطین سر از پا نمی‌شناختند، ایشان کمک می‌کردو این کمک در یک مسیر ارزشی بود.

رژیم صهیونیستی یک ماهیت شیطانی دارد

وی تاکید کرد: شما ببینید که همین نیروهای فلسطینی و عزیزانی لبنانی، رزمندگان ایرانی، عراقی و یمنی مبنایی بر اساس اصول الهی دارند که حتی با اسیرهای که دارند به صورت خیلی خوبی برخورد می‌کنند اما رژیم صهیونیستی یک ماهیت شیطانی دارد و اکرام انسان‌ها، رعایت شرایط زن‌ها و بچه‌ها، رعایت زندگی انسان‌ها برایش موضوعیت ندارد و می‌بینیم که قریب به ۶۰ هزار نفر را از کودک و زن و مرد را به شهادت رساندند.

هر حکومتی که از انسانیت به دور باشد، سقوط می‌کند

سردار ایزدی درخصوص وضعیت حال حاضر رژیم صهیونیستی در منطقه بیان کرد: این وضعیت بیانگر شکست آن‌ها است و نشان می‌دهد که آن‌ها از ارزش‌های انسانی دور هستند. در تاریخ هر جریان، هر فرمانده و هر حکومتی که اینطور عمل کرده است، در نهایت سقوط کرده است. قرآن می‌فرمایید که بروید ببینید که این انسان‌هایی که فکر می کردند مقتدر هستند اما ظلم می کردند، به چه نتیجه‌ای رسیدند.

رژیم صهیونیستی آخر و عاقبتی جز سقوط ندارد

وی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی آخر و عاقبتی جز سقوط ندارد و پیروزی از آن جبهه‌ حق است و شرطش این است که ما واقعا با تعهد، پیگیر راه پر ارزش بزرگان شهیدی مثل سردار نیل فروشان باشیم. انشالله روح مطهر این شهدا از ما راضی باشد و ما شاهد پیروزی های آینده به حول و قوه الهی باشیم.

