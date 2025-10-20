حجتالاسلام غرویان در گفتوگو با ایلنا:
طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر خلاف وحدت و انسجام ملی است/ دشمن به دنبال همین تفرقهها و درگیریهای داخلی است
یک استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مسئله اول کشور امروز حجاب نیست، گفت: مسئله اول کشور حفظ آرامش، جلوگیری از جنگ و جلوگیری از حملات اسرائیل جنایتکار است و اگر ما بخواهیم با این کارها وضع داخلی کشور را به هم بریزیم. دشمن را به طمع میاندازیم که به کشور حمله کند، چون آنها دنبال همین تفرقهها و درگیریهای داخلی هستند. این طرحهایی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر میدهد، بر خلاف توصیههای مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت و انسجام ملی است.
حجت الاسلام محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره راهاندازی اتاق عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران با بیان این ضرب المثل «خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیهرو شود هر که در او غش باشد» گفت: این کارها را سالهاست که تجربه کردهایم و اینها جواب نداده است. برای برقراری فرهنگ حجاب و این مسائل، با این روشها به نتیجهای نرسیدهایم و دوباره میخواهیم همان کارهای قبلی غیرمؤثر را تجربه مکرر کنیم. این کار عاقلانهای به نظر من نیست.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که نباید در حاکمیت تناقض و تضاد بین نهادها و سازمانها وجود داشته باشد. وقتی رئیس دولت یعنی آقای پزشکیان میگوید که من به عنوان رئیسجمهور نمیتوانم این لایحه را با این بندها محقق کنم و وقتی شورای عالی امنیت ملی میگوید که فعلاً ما نمیتوانیم این را اجرا کنیم، اگر سازمانی بخواهد در مقابل این نهادهای حاکمیتی یک طرح دیگری را اجرا کند، این موجب تضاد و تزاحم میشود و در میان همه سازمانها و نهادهای حاکمیت توافقی وجود ندارد و این مسئله در بین مردم هم ایجاد تزاحم و نزاع میکند.
این استاد حوزه گفت: ممکن است اینها بروند تذکر بدهند و آن خانمها بگویند که شما چه کارهاید. وقتی شورای عالی امنیت کشور میگوید که فعلاً ما قانونی در این زمینه نداریم، شما چه کارهاید؟ این موجب درگیری میشود و دوباره تنشها و درگیریهای خیابانی اتفاق میافتد که حوادث ناخوشایندی به همراه دارد.
حجت الاسلام غرویان گفت: نکته دیگر این است که این موضوع خلاف منویات مقام معظم رهبری است. فعلاً این گونه مسائل باید مجوز از شورای عالی امنیت ملی کشور داشته باشد که زیر نظر مستقیم رهبری عمل میکنند و اینکه یک نهادی از گوشهای بیاید و بخواهد یک قانون جدیدی را در کشور حاکم کند، بر خلاف توصیههای مقام معظم رهبری است. لذا، با توجه به این نکات، این موضوع مردم را نسبت به اصل حاکمیت دینی و حکومت دینی و اصل خود دین بدبین میکند.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که باید اضافه کنم این است که در شرایطی که ما از نظر سیاسی، جنگی و بینالمللی در وضعیت بحرانی قرار داریم، نیاز به اتحاد، هماهنگی و انسجام داریم. مسئله اول کشور به نظر من مسئله حجاب نیست بلکه مسئله اول کشور حفظ آرامش، جلوگیری از جنگ و جلوگیری از حملات اسرائیل جنایتکار است و اگر ما بخواهیم با این کارها وضع داخلی کشور را به هم بریزیم. دشمن را به طمع میاندازیم که به کشور حمله کند، چون آنها دنبال همین تفرقهها و درگیریهای داخلی هستند.بنابراین، در مجموع، من با این کار مخالف هستم.
این استاد حوزه درباره اینکه آیا این اقدامات میتواند به حفظ انسجام ملی ضربه وارد کند، گفت: مقام معظم رهبری بهویژه در بیانات اخیرشان فرمودند که همه قوا با رئیسجمهور محترم همکاری کنند و همه یک صدا داشته باشند. رئیسجمهور میگوید که من به عنوان رئیسجمهور اکثریت ملت و رئیسجمهور کل ملت، فعلاً این قانون حجاب را اولویت اول کشور نمیبینم و اجرا نمیکنم. یعنی زمینهاش را نمیبینم و کشور را درگیر این مسئله نمیکنم. این طرحهایی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر میدهد، بر خلاف توصیههای مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت و انسجام ملی است.