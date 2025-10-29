خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

برای رفع نارضایتی مردم در دهک‌بندی‌ها تجدیدنظر شود

برای رفع نارضایتی مردم در دهک‌بندی‌ها تجدیدنظر شود
کد خبر : 1702330
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردم از این حذف دهک‌ها ناراضی هستند چراکه به طور مثال خانواده‌ای شاید فرزند مجردی دارد که با آنها زندگی می‌کند و به نظرم دوباره باید دهک‌بندی صورت بگیرد.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب حذف 4 صفر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بسیاری از کشورهای دنیا اقداماتی مشابه انجام داده‌اند و ما هم اکنون در این مسیر هستیم. اعدادی که صحبت از آنها می‌شود به این صورت است که ما هر روز باید برای آنها اسامی مانند همت و ... در بیاوریم. ریال هم پول ملی ما بوده و هست.

وی ادامه داد: این کار شدنی است و با حذف چهار صفر از پول ملی، با توجه  به اینکه فیزیک پول دیگر معنایی ندارد این اقدام می‌تواند به بحث  چاپ پول کمک کند تا این رویه کمتر اتفاق بیفتد.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در اعداد بزرگ اشتباهات زیاد است اگرچه سیستم‌ها امروز کار می‌کنند. به نظرم این کار شدنی است چراکه سه سال دوره گذار این اتفاق است و دولت مکلف شده است در این مدت این کار را انجام دهد.  در این دوره، اسکناس‌های جدید به تدریج جایگزین اسکناس‌های قدیمی خواهند شد و مردم می‌توانند پول‌های خود را جابجا کنند.

محمدی انارکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حذف دهک‌ها و نارضایتی برخی از مردم گفت: قطعا باید در بررسی دهک‌ها دوباره بازنگری شود و باید تجدیدنظر شود چراکه مردم بسیاری متاسفانه به دلیل اینکه حالا یک پولی به حساب‌شان رفته است دهک‌شان حذف شده است و باید در دهک‌بندی یک تجدیدنظری صورت بگیرد. 

وی گفت: مردم از این حذف دهک‌ها ناراضی هستند چراکه به طور مثال خانواده‌ای شاید فرزند مجردی دارد که با آنها زندگی می‌کند و به نظرم دوباره باید دهک‌بندی صورت بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ